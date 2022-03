A dha rezultat protesta kundër rritjes së naftës?/ Bie çmimi i karburanteve në kryeqytet. Nga 260, litri shkon në… (FOTO)

Ulje e çmimit të karburanteve është vënë re mbrëmjen e së mërkurës në një stacion të furnizimit me karburant në vendin tonë, pas rritjes alarmuese të ditëve të fundit.





Nga vrojtimet e Gazetës Shqiptare, rezulton se një litë nafte shitet për 245 lek, nga përkatëisht 260 dhe 269 lek një ditë më parë.

Në orën 17:00 të kësaj pasditeje, qytetarët u mblodhën kundër rritjes së çmimeve të naftës në një protestë që vijoi deri në orët e vona të mbrëmjes.

Kjo protestë u shoqërua me tensione dhe bllokim rrugës kyçe në kryeqytet, dhe me pas me shoqërimin e 14-15 personave që ishin të pranishëm.