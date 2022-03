Delegacioni rus nuk bën hapa pas: Në bisedimet e paqes me Ukrainën nuk do të heqim dorë nga kërkesat tona

“Delegacioni rus në bisedimet e paqes me Ukrainën nuk do të lëshojë asnjë pikë të vetme negociuese”, kështu ka bërë me dije negociatori i palës ruse Leonid Slutsky, raporton agjencia e lajmeve RIA.





Kujtojmë se Rusia po i kërkon Ukrainës të pezullojë veprimet ushtarake, të ndryshojë Kushtetutën e saj përfshirë neutralitetin, të njohë Krimenë si territor rus dhe të njohë pavarësinë e rajoneve Donetsk dhe Lunansk.

Ndërkohë të dyja palët kanë zhvilluar tre raunde bisedimesh që nga fillimi i pushtimit rus, ndërsa Rusia nuk i ka ndalur sulmet në Ukrainë që prej 14 ditësh.

Sakaq këtë të mërkurë forcat ruse sulmuan një maternitet në Mariupol.