E gjithë Ukraina kundër legjendës që fitoi Ligën e Kampioneve, gati ta zhdukin nga historia për “tradhtinë” në Rusi

“Që nga fillimi i pushtimit ushtarak rus ndaj Ukrainës, Anatoli Timoshçuk, ish-kapiten i përfaqësueses ukrainase, jo vetëm nuk ka bërë deklarata publike për këtë çështje, por as nuk ka ndaluar bashkëpunimin me një klub të shtetit që sulmon. Duke bërë me ndërgjegje këtë zgjedhje, Timoshçuk dëmton imazhin e futbollit ukrainas”, shkruhet në vendimin për të.