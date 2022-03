Erërat arktike në Ukrainë “do t’i kthejnë automjetet ruse në ngrirës 40 tonësh”

Temperaturat prej minus 20 gradë Celsius në ditët në vijim do të bëjnë kërdi në të gjitha anët, por ndikimi në kolonën e bllokuar të pushtuesve jashtë Kievit pritet të jetë veçanërisht i rëndë. Një goditje e fortë e ftohtë mund të pengojë më tej përparimet ruse, besojnë analistët, me trupat të detyruara ose të braktisin automjetet e tyre ose të ulen në “ngrirëse hekuri prej 40 tonësh”.





Ajri i Arktikut që lëviz nëpër Rusi dhe Ukrainë do të kombinohet me një erë lindore për të ulur temperaturat deri në minus 10 gradë Celsius gjatë natës rreth Kievit dhe qytetit verior të Kharkivit në ditët në vijim. Kur merret parasysh ftohja e erës, sipas parashikimeve, mund të ndjehet i ftohtë deri në minus 20 gradë Celsius.

Analistët thanë se kjo mund ta bënte më të vështirë pushtimin për rusët, veçanërisht ata të ngecur në një kolonë 40 miljesh automjetesh të bllokuara në veri të kryeqytetit ukrainas. Një burim ushtarak ukrainas tha: “Kjo do të prekë ata në autokolonat me qëndrim të gjatë; do të thotë se trupat ruse që qëndrojnë përgjatë rrugëve do të vuajnë.”

Majori Kevin Price, i cili shërbeu në ushtrinë britanike për 20 vjet, tha: “Minus 20 C do të degradojë forcën ruse, nuk ka dyshim. Do të përmirësojë lëvizshmërinë ndër-vend sepse do të ketë më pak baltë, por rusët nuk janë gati për kushtet e Arktikut. Një sulm urban pa veshje të përshtatshme do të ishte “jashtëzakonisht i vështirë”, tha ai.

Çdo mungesë karburanti do të nënkuptonte gjithashtu se ushtarët nuk do të ishin në gjendje të ndezin motorët e tyre për të mbajtur ngrohtë. “Imagjinoni të jeni ulur në një frigorifer prej 40 tonësh gjatë gjithë natës,” tha ai, duke shtuar se temperaturat shumë të ulëta gjithashtu ndoshta do të ndikonin në performancën e automjetit nëse trupat nuk do të kishin vajra dhe lubrifikantë të përshtatshëm.

Price tha se ai besonte se moti i keq do të dëmtonte më tej moralin rus dhe do të shkaktonte viktima nga moti i ftohtë. “Ky nuk është një faktor vendimtar, por është një zhvillim shumë i padëshiruar për komandantët rusë,” tha ai, duke vënë në dukje se temperatura ishte nën mesataren për këtë periudhë të vitit dhe kështu forcat ruse ndoshta do të ishin të papërgatitura.

Brigadieri Ben Barry, i cili tani është një bashkëpunëtor i lartë për luftën tokësore në Institutin Ndërkombëtar për Studime Strategjike në Londër, tha se moti do të ndikonte edhe tek ukrainasit. “Do të ngadalësojë gjërat, por do të ngadalësojë gjërat për të dyja palët”, tha ai. “Proporcioni i trupave që fillojnë të vuajnë nga lëndimet e ftohta si ngrirja do të rritet.”

Një zyrtar ushtarak i NATO-s i tha CNN se pavarësisht përdorimit të të gjitha forcave që kishte përqendruar në Ukrainë dhe rreth saj, Rusia po bënte shumë pak përparim. Zyrtari tha: “Ne shohim shumë pak ndryshime. Për herë të parë, ne nuk presim që ata të kenë ndonjë fitim në ditët në vijim.”

Shefat ushtarakë britanikë besojnë se komandantët rusë po shkojnë më përpara se normalisht për të rikthyer vrullin.

Të hënën javën e kaluar , gjeneralmajor Andrei Sukhovetsky , 47 vjeç, zëvendëskomandant i Ushtrisë së Kombinuar të Armëve të 41-të të Qarkut Ushtarak Qendror, u vra pranë Mariupolit, në juglindje. Dy ditë më parë u raportua se një gjeneral i dytë rus ishte vrarë. Gjeneralmajor Vitaly Gerasimov, 45 vjeç, shefi i shtabit të Ushtrisë së 41-të, shërbeu në Siri dhe Çeçeni dhe mori pjesë në aneksimin e Krimesë në 2014

Gjeneralmajor Vitaliy Gerasimov besohet se ka vdekur pranë qytetit ukrainas të Kharkiv

Ministria ukrainase e mbrojtjes tha se ai kishte vdekur pranë Kharkiv dhe transmetoi atë që tha se ishte një bisedë midis dy oficerëve të shërbimit të sigurisë ruse që diskutonte vdekjen e tij dhe tha se komunikimet e tyre të sigurta nuk funksiononin në Ukrainë. Christo Grozev, drejtor ekzekutiv i grupit të gazetarisë hulumtuese Bellingcat, tha se Ushtria e 41-të kishte humbur komunikimet dhe kishte përdorur një kartë SIM lokale, duke mundësuar përgjimin. Pas gati dy javësh, forcat ruse kanë kapur zona të mëdha të Ukrainës verilindore dhe bregdetare, kanë rrethuar qytetet dhe kanë ndërprerë ushqimin, ujin, ngrohjen dhe ilaçet. Megjithatë, përparimet kanë pushuar në shumë fusha. Prej ditësh përpjekjet për të krijuar korridore për evakuimin e civilëve kanë dështuar për shkak të bombardimeve të vazhdueshme dhe kundërshtimeve ndaj rrugëve të propozuara. Një përpjekje për evakuim duket se ka qenë të paktën pjesërisht e suksesshme dje, kur një autokolonë autobusi u largua nga Sumy në verilindje.

Mbrëmë agjencia e lajmeve Tass në Rusi raportoi një njoftim për një armëpushim të ri këtë mëngjes dhe se forcat ruse ishin gati të siguronin korridore njerëzore në mënyrë që njerëzit të mund të largoheshin nga Kievi dhe katër qytete të tjera./THE TIMES