Gjermania riaktivizon termocentralet me qymyr mes kërcënimeve për furnizimin me gaz rus

Ndërsa Gjermania mbyll reaktorët e saj të fundit bërthamorë, ajo po riaktivizon gjithashtu termocentralet e vjetra të qymyrit për të garantuar sigurinë e furnizimit me energji elektrike mes kërcënimeve ruse për të mbyllur rubinetin e gazit.





Përpjekja e Gjermanisë për të hequr në të njëjtën kohë energjinë bërthamore dhe qymyrin sapo u ndërlikua dukshëm. Pasi u parashikua si një lëndë djegëse tranzicioni në rrugën drejt burimeve të rinovueshme, gazi fosil është duke u rishqyrtuar në Gjermani pasi Rusia pushtoi Ukrainën.

“Qymyri do të luajë një rol vendimtar,” tha Olaf Lies, ministri i energjisë i Saksonisë së Poshtme. “Që ne e zgjedhim këtë frazë edhe një herë, sigurisht që nuk është plotësisht e vetëkuptueshme duke pasur parasysh planin e vendit për të hequr gradualisht qymyrin deri në vitin 2030,” tha ai gjatë një konference shtypi të martën (8 mars). Ndërsa Rusia bën luftë në Ukrainë dhe kërcënon të ndalojë pompimin e gazit përmes gazsjellësit Nord Stream 1, Gjermania po përjeton një zgjim të vrazhdë.

“Ne e dimë, dhe duhet ta pranojmë, se në 20 vitet e fundit, ne kemi manovruar veten në varësi gjithnjë e më të madhe nga importet e energjisë fosile nga Rusia,” tha zëvendës-kancelari Robert Habeck, duke folur së bashku me Lies. Kjo nuk është një gjendje e mirë. Të gjitha përpjekjet e qeverisë federale, në të vërtetë të vendit, synojnë të reduktojnë sa më shpejt këtë varësi”, shtoi ai.

Në fakt, kjo do të nënkuptojë se Gjermania po ndez termocentralet e saj me qymyr me urdhër të ministrit të të Gjelbërve për Ekonominë dhe Klimën, Habeck.

“Por nëse duam të jemi më të pavarur, do të duhet të operojmë me qymyr,” vuri në dukje Lies, duke e shprehur qartë atë që kolegu i tij Habeck hezitoi ta thoshte drejtpërdrejt.

Lies foli në emër të konferencës së 17 ministrave të Energjisë të Gjermanisë, një për çdo shtet që takohet me ministrin federal Habeck, i cili mbajti një seancë të jashtëzakonshme konsultimi të martën.

Gjermania aktualisht ka diku rreth 45 GW kapacitet energjie qymyri, disa prej të cilave janë fikur me disa të mbajtura në rezervë për të garantuar sigurinë e furnizimit. Pas planeve, Habeck njoftoi rezerva strategjike të qymyrit, duke lejuar që termocentralet e qymyrit të funksionojnë për 30 ditë të dimrit pa asnjë dërgesë, raportoi Spiegel . Tani, ministrat e energjisë po marrin agjencinë e rrjetit të vendit për të siguruar që termocentralet e qymyrit të jenë gati të ndezin sipas nevojës.

“Siç tha edhe një herë qartë Klaus Müller, presidenti i Agjencisë Federale të Rrjetit, ne do të shohim se cilat termocentrale duhet të mbeten në rezervë ose cilat mund të lirohen fare nga rezerva, në mënyrë që të kuptojmë edhe sigurinë e furnizimit. nëpërmjet termocentraleve me qymyr”, përfundoi Lies.