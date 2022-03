“Isha 17 vjeç kur tanket sovjetike e hynë në Pragë!” Rrëfimet e frikshme të ish-gazetarit çek teksa qyteti “gumëzhinte” në rezistencë

Në orët e para të një dite gushti të vitit 1968, u zgjova nga bubullima e vazhdueshme e avionëve të rëndë që fluturonin poshtë lart, ne jetonim relativisht afër aeroportit më të madh të Pragës. Ishte ora 03:00 e mëngjesit dhe pak orë më vonë erdhi shpjegimi. Radioja, në vend të muzikës së zakonshme të mëngjesit, kishte vetëm një temë – njoftimin e qeverisë çeke se ne ishim të pushtuar nga ushtritë e Traktatit të Varshavës dhe nuk duhet të rezistojmë në asnjë mënyrë.





Dy orë më vonë, në qendër të qytetit pashë gjënë e vërtetë: qindra tanke rrotulloheshin nëpër rrugë, shumë duke shkatërruar makina të parkuara aty ku ishte shumë e ngushtë për të kaluar. Tanket patrullonin në qoshet kryesore dhe ishin vendosur para pothuajse çdo institucioni. Nuk ishte vetëm hera e parë që pashë një tank, por mund ta prekja edhe atë. Ishte gjithashtu hera e parë që dëgjoja një mitraloz nga shumë afër dhe pashë gjurmët e plumbave pak mbi kokën time.

Të gjitha këto detaje të frikshme dhe shumë të tjera, janë ende të ngulitura fort në mendjen time, 53 vjet më vonë. Ashtu si qyteti që gumëzhin nga akte të ndryshme të vogla rezistence. Pothuajse çdo mur ishte suvatuar me një lloj slogani anti-rus ose anti-sovjetik dhe u shpërndanë mijëra fletëpalosje të ndryshme dhe botime speciale të gazetave.

Pavarësisht masës dërrmuese të çelikut rreth nesh, ne vazhduam të refuzonim të pranonim realitetin e tij. Ne ende besuam se mund të mbronim dhe ruanim disi procesin e demokratizimit të vendit tonë të njohur si Pranvera e Pragës. Por në fund mbizotëroi “e vërteta e tankeve” dhe mesazhi i tyre ishte i qartë: asnjë liberalizim, e lëre më demokraci, në asnjë pjesë të bllokut sovjetik, pasi mund të kërcënonte nënshtrimin total të njerëzve në pjesën tjetër të perandorisë.

Në të vërtetë, justifikimi sovjetik për pushtimin e Çekosllovakisë gjendej në të ashtuquajturën Doktrinë e Brezhnjevit të “sovranitetit të kufizuar”, e cila pretendonte se çdo kërcënim ndaj sundimit socialist në çdo shtet të bllokut ishte një kërcënim për të gjithë ata. Pavarësisht se kërcënimi i supozuar vinte nga vetë Partia Komuniste Çeke.

I mbusha 17-vjeç disa ditë përpara asaj dite fatale, 21 gusht 1968, epoka shumë formuese kur dikush mund të ketë tashmë pikëpamje dhe opinione të forta, por ato ende po riformohen dhe rrënjosen. Kështu, tanket e rrotullimit më bindën më shumë se i gjithë sistemi komunist dhe sundimi i tij nga Moska, ishin në thelb të këqij. Pikëpamja ime u forcua më tej nga rrënimi material dhe moral i vendit tim në të gjitha mënyrat dhe mënyrat e mundshme. Të gjitha nën syrin gjithnjë vigjilent të Moskës.

Praktikisht, regjimi i bazuar në tanket ruse më pengoi të udhëtoja dhe të mësoja botën në vitet e shkollës dhe përfundimisht më dërgoi në punë manuale (kryesisht pastrim dritaresh) për 13 vite të gjata. Gjithsesi, mund ta konsideroja veten me fat, sepse isha vetëm 38 vjeç kur më në fund ra regjimi dhe arrita të shtrydh dy karriera domethënëse. E them këtë sepse kishte shumë, shumë të pafat që humbën të gjitha vitet e tyre produktive nga sundimi komunist.

Unë po i përshkruaj të gjitha këto në detaje të tilla personale për të bërë më të qartë se çfarë ndjejnë shumë nga brezi im, si dhe të tjerë të panumërt në vendin tim — më të rinj e më të vjetër — kur dëgjojmë për tanke ruse që rrotullohen nëpër qytete dhe fshatra të Ukrainës. Por edhe më shumë kur dëgjojmë Putinin duke thirrur fantazmën e doktrinës së Brezhnjevit, sipas së cilës Moska ka të drejtë të ndihet e kërcënuar nga një fqinj i pavarur, i cili mund të tregojë se jeta jashtë sundimit të Putinit është gjithashtu e mundur — dhe Zoti na ruajt mund të jetë edhe më mirë.

Ne shohim vazhdimësinë e të menduarit të qenësishëm perandorak — që në rastin tonë në vitin 1968 kishte velin e ideologjisë komuniste dhe premtimin e saj për një të ardhme të ndritur. Në rastin e Ukrainës sot, ajo drejtohet nga nacionalizmi rus dhe kompleksi shpëtimtar i liderit të supozuar të madh.

Ky është mesazhi vërtet i zymtë për ne këtu në Republikën Çeke dhe për vendet tona fqinje, të cilat gjithashtu dikur ishin nën sundimin sovjetik . Ne mund të jemi të sigurt se nëse Putin ia del mbanë në aventurën e tij aktuale, ai nuk do të ndalet me kaq — dhe vështrimi i tij do të jetë i mbyllur tek ne. Ukrainasit që luftojnë kundër sulmit rus e bëjnë këtë jo vetëm për lirinë e tyre, por edhe për lirinë tonë. Dhe për këtë ata meritojnë mirënjohjen tonë të pandërprerë.

Rrëfimi i Daniel Kumermann:

*Daniel Kumermann është një ish-gazetar i marrëdhënieve të jashtme, ambasador çek në Izrael (1999-2003), konsull i përgjithshëm në Los Angeles (2006-2011) dhe nënshkrues i deklaratës së Kartës 77 për të drejtat e njeriut.

Marrë nga CNN, përkthyer dhe përshtatur nga Gazeta Shqiptare.