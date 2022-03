“Ne kemi nevojë dhe kjo është e vërteta e pakëndshme”- Kryeministri holandez: Evropa nuk mund të ndalë naftën dhe gazin rus menjëherë

Kryeministri holandez, Mark Rutte ka thënë të mërkurën se nuk është në favor të ndaljes së furnizimeve me naftë dhe gaz rus, pasi një gjë e tillë do të ishte e paqëndrueshme për vendet anëtare të Bashkimit Evropian.





“Ne duhet të diskutojmë dobësitë tona në lidhje me varësinë nga nafta dhe gazi rus. Unë nuk do të kërkoja sot ndërprerjen e furnizimeve me naftë dhe gaz nga Rusia, nuk është e mundur, sepse ne kemi nevojë për furnizime dhe kjo është e vërteta e pakëndshme”, ka thënë Rutte në një konferencë të përbashkët për media me presidentin francez, Emmanuel Macron në Paris.

“Mirëpo ne mund të bëjmë më shumë për të zhvilluar agjendën tonë të gjelbër, për të dekarbonizuar ekonomitë tona”, ka shtuar ai.

Evropa merr rreth 40 për qind të gazit natyror nga Rusia për ngrohje të shtëpive, energji dhe përdorim nga industri të ndryshme.

Ky vend plotëson edhe një çerek të kërkesave të Evropës sa i përket naftës./REL