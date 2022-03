“Në politikë jashtë teorisë së gabimit nuk del askush”, Berisha për zërat kundër Bashës: Çdo deputet duhet të lexojë mesazhin e zgjedhësve. Nuk do ketë parti të re

“Në politikë jashtë teorisë së gabimit nuk del askush, pro e rëndësishme është të korrigjosh gabimet dhe qëndrimet”. Kështu ka deklaruar ish-kryeministri Sali Berisha për zërat kundër kreut të PD-së Lulzim Basha dhe ata që kanë ndryshuar qëndrim pas 6 marsit.





“Zgjedhjet nuk ishin më një debat brendapartiak, ndonëse gjërat ndryshonin si nata me ditën, por zgjedhjet ishin në nivel elektoral. Çdo deputet ka detyrën e tij themelore të lexojë mesazhin e zgjedhësve shqiptarë dhe të marrë vendimet që i takojnë.

Po kështu në politikë askush nuk ka të drejtë t’i mohojë tjetrit vendimin për t’u rikthyer në investimin që ka bërë në vite”, tha Berisha.

Ai theksoi se dhunimi i votës së lirë është emëruesi i gjithë problemeve që ka vendi, duke iu bërë thirrje shqiptarëve të kthejnë vëmendjen e plotë tek vota e lirë.

“Jam i gatshëm për çdo propozim që vendos në epiqendër votën e lirë të demokratëve shqiptarë. I vetmi moment është sepse dëgjon ndonjëherë debate, mund të them edhe analistë të cilët flasin për çdo gjë, por jo për votën. Unë iu them shqiptarëve se gjithçka ka ndodhur në kundërshtim me interesat e tyre këto vite, bllokimi i procesit të integrimit në BE, largimi masiv nga Shqipëria, rritja e varfërisë ekstreme. Rritja me 47% e varfërisë në tërësi, rritja e çmimeve dhe mosrritja e rrogave, kanë një emërues të përbashkët, dhunimin e votës së tyre. Ndaj unë bëj thirrje çdo shqiptari të kthejë vëmendjen e tij të plotë, votën e lirë. Vota e lirë është dinjitet, është zemreku i lirisë, si kusht i domosdoshëm për të çliruar të gjitha energjitë krijuese të njerëzve të lirë, të një vendi të lirë, të një shoqërie të lirë”, tha ai.

Berisha ka pasur dhe një përgjigje për deklaratat e Bashës. “Mendoj se zoti brava ka injoruar veten e tij dhe është injoruar nga elektorati shqiptar. Ajo që mund të them, le ta lëmë në fatin e tij”, u shpreh ai.

Berisha foli më tej për justifikimin se skeptikët ishin ata që sollën humbjen e PD-së në zgjedhjet e 6 marsit dhe theksoi se më 7 mars mendimi i parë ka qenë si t’i bindë këta demokratë të bashkohen në betejën e ardhshme.

“Zgjedhjet e 6 marsit u zhvilluan në kushtet më të jashtëzakonshme në historinë e këtij vendi. Nuk ka ndodhur që një autokrat, një narkokryetar qeverie të rrëmbejë logon dhe t’i japë opozitës logon e saj. Ju jeni dëshmitarë se vetëm në 4 javë kjo logo arriti të dominojë dhe të mbështetet nga 70% e elektoratit shqiptar të djathtë, krahasuar me logon tradicionale të PD-së të rrëmbyer dhe të marrë peng nga Edi Rama dhe Lul brava. Gara ishte më e pazakonta. Kur filloi gara, në qoftë se raporti i mbështetjes ndaj Sali Berishës dhe Lul Bravës ishte ekzakt ky që tregoi 6 marsi, i kundërt, fare i kundërt me të. Kjo u kapërcye me një punë shumë të madhe. Një përqindje e votave janë për shkak të logos në krahun e Lul bravës, kjo është e njohur, sikundër ky fakt, kalimi i logos tek kallp opozita ishte një dekurajim i madh për qytetarët që të dilnin në votime. Nuk jam ai që them siç bën Lul Brava me binomin e tij Zogaj se fajin e kanë skeptikët, jo. Unë iu shpreh nderimin më të madh atyre që votuan më 6 mars, por shpreh respekt dhe mirëkuptim ata që qëndruan në skepticizmin e tyre, nuk i bëj përgjegjës për asgjë, i siguroj se më 7 mars mendimet e para që më kanë ardhur, preokupimi i parë ka qenë se si të punoj që këta zgjedhës, këta demokratë, këta opozitarë, t’i bindim të bashkohen për betejën tonë të ardhshme në zgjedhjet lokale pas 1 viti. Jam shumë optimist se vetë 6 marsi është kushtrimi më i fuqishëm për këta të quajtur skeptikë nga Basha dhe binomi i tij. Këta nuk kanë faj, fajin e kanë makinacionet dhe kombinimet e ulëta Rama-Brava në kurriz të pluralizmit. Por 6 marsi tregoi se pluralizmi i vërtetë u sanksionua me votë. Opozita e vërtetë dominoi mbi fraksionin brava-vula”, tha ai.

Lidhur me parashikimin e statutit se pas humbjes kryetari dorëhiqet, Berisha tha se në zgjedhje të pjesshme nuk funksionon.

“Aktualisht nuk ka një kryetar partie, por dua t’ju siguroj që edhe po të kishte kryetar partie, me zgjedhjet e pjesshme që përbëjnë 1/6 të elektoratit, kurse gjeografikisht me 1/10 e njësive, nuk bëhet fjalë ligji i statutit”, u shpreh ai.

Berisha theksoi se nuk do ketë parti të re dhe se kjo është opozita e vërtetë.

“Nesër do mblidhet komisioni i rithemelimit të PD-së për të shqyrtuar të gjithë ecurinë e procesit, por edhe për të marrë vendime lidhur me datën 22 mars. Nuk mund të shprehem paraprakisht se cili do jetë vendimi, por ajo që nuk mund t’ju fsheh është se gjatë këtyre 5 javëve të gjitha forcat e organit drejtues të PD-së, jo vetëm qendror por edhe të rretheve kanë qenë të përqendruar në fushatë elektorale në kushtet më të pabarabarta. Do bëhet një bilanc në ç’stad është ecuria në të gjitha degët e tjera, pasi në këto degë, procesi u ndërpre dhe do merret vendimi që do shpallet para shqiptarëve.

Nuk do të ketë parti të re. Kjo është PD-ja, opozita e vërtetë. nuk mund të marrë peng pluralizmin politik që paraqet standardet më të veçanta në historinë e Shqipërisë. Në fakt atë e mban peng Edi Rama sepse nuk besoj se ai do shkonte vetë kaq poshtë”, tha Berisha.