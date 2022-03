Nga eleminimi me nder i Interit, te shkatërrimi i Salzburg/ Të kualifikuarit e parë të çerekfinaleve të Ligës së Kampionëve, përballjet e sotme dhe pritshmëritë

Mbrëmjen e djeshme janë mësuar emrat e dy skuadrave të para çerekfinaliste të Ligës së Kampionëve (Champions League), të cilat janë Liverpool dhe Bayern Munchen.





E gjithë vëmendja ishte në përballjen e “Anfield”, ku Liverpooli, në avantazhin e dy golave, priste kampionët e Italisë, Interin, në një ndjeshje mjaft të bukur për të dyja ekipet, ndërsa në fund ai që do të buzëqeshte dhe do të siguronte çerekfinalen ishte pikërisht Liverpooli.

Një përballje me kokën lart kjo për Interin, që arriti të fitonte në Angli, duke thyer kështu një mit që mbahej me krenari lart nga anglezët, të cilët nuk ishin mposhtur prej vitesh në një kompeticion evropian në fushën e tyre.

Ndërkohë, nuk kishte asnjë histori në përballjen tjetër mes Bayern Munchen dhe Salzburg, e cila përfundoi me rezultatin tenistik 7-1 në favor të bavarezëve, të cilët siguruan kështu 1/8-at e kompeticionit më të rëndësishëm futbollistik për klubet në Europë.

Sonte në mbrëmje do të zhvillohen dy ndeshje interesante në fazën e 1/8-ve të Champions-it.

Në orën 21:00, do të luhet finalja e parakohshme, në stadiumin “Santiago Bernabeu”, Real Madrid-PSG. Ndeshja e parë ka përfunduar me shifrat 1-0 për parizienët, por gjithçka mbetet e hapur duke parë rezultatin minimal të takimit të kaluar.

Në po të njëjtën orë, do të luhet në stadiumin “Etihad”, dueli Mançester Siti-Sporting Lisbonë. Një ndeshje praktikisht e mbyllur për Sitin, e cila është kualifikuar që në ndeshjen e parë ku triumfoi me rezultatin 0-5 në Portugali.

Për të përmbyllur këtë fazë të kompeticionit, do duhet të presim edhe javën e ardhshme kur do të luhen katër përballjet e tjera, që do të vendosin edhe emrat e 4 të kualifikuarve të tjerë në çerekfinale.

Përkatësisht më 15 mars luhet Manchester United – Athletico Madrid dhe Ajax – Benfica, ndërsa në 16 mars përballen mes tyre Juventus – Villareal dhe Lille – Chelsea.

Kujtojmë se, finalja e Ligës së Kampionëve zhvillohet në Paris, Francë më 28 maj, ndërsa finalet e Ligës së Evropës dhe Ligës së Konferencës më 18 dhe 26 maj respektivisht.

Lista e ekipeve të kualifikuara është:

Liverpool

Bajerni i Mynihut

Manchester City ose Sporting Lisbona

Real Madrid apo PSG

Manchester United apo Atletico Madrid

Ajax apo Benfica

Juventus apo Villarreal

Lille apo Chelsea

Si funksionon shorti:

Shorti i çerekfinaleve dhe gjysmëfinaleve janë të dyja ‘të hapura’ kështu që, ndryshe nga shorti i 1/16, çdokush mund të përballet me çdo ekip në të dyja fazat, pavarësisht nga vendi i origjinës ose ndeshjet e mëparshme këtë sezon.

Çdo ndeshje çerekfinale do t’i jepet një numër nga një deri në katër, me ato katër topa që përdoren për të nxjerrë shortin gjysmëfinal që pason çiftet e tetë të fundit.

Kur janë ndeshjet e mbetura me eliminim direkt?

Ndeshjet e para të çerekfinaleve do të luhen më 5 dhe 6 prill, ndërsa ndeshjet e kthimit më 12 dhe 13 prill.

Gjysmëfinalet do të fillojnë më 26 dhe 27 prill, ndërsa ato të kthimit më 3 dhe 4 maj. Finalja e Ligës së Kampionëve është më 28 maj në Stade de France të Parisit.

Të gjitha datat janë të përkohshme dhe mund të ndryshojnë nga UEFA.

POR, ÇFARË PO NDODH NË DY KOMPETICIONET E TJERA TË RËNDËSISHME FUTBOLLISTIKE, EUROPA LEAGUE DHE EUROPA CONFERENCE LEAGUE?

EUROPA LEAGUE

Klubi gjerman RB Leipzig është i vetmi klub i siguruar për një vend në çerekfinalet e Ligës së Evropës, pasi kundërshtari i tyre në 16 të fundit Spartak Moska u përjashtua nga garat evropiane pas pushtimit rus të Ukrainës.

Pjesa tjetër e fazës së 16-të të fundit fillon të enjten mbrëma, me West Ham dhe Rangers që mbajnë flamurin britanik në këtë fazë të kompeticionit.

Hammers i David Moyes përballet me klubin spanjoll Sevilla jashtë shtëpisë në ndeshjen e parë të enjten mbrëma. ndërsa Rangers pret Yllin e Kuq të Beogradit në Ibrox në të njëjtën mbrëmje.

Nëse dy skuadrat britanike kalojnë, ato mund të çiftëzohen me Barcelonën në tetë të fundit, nëse mundin klubin turk Galatasaray në ndeshjen e tyre të 16-të të fundit.

Lista e kandidatëve për çerekfinale është:

RB Leipzig (tashmë i kualifikuar)

Porto apo Lyon

Real Betis ose Eintracht Frankfurt

Sevilla apo West Ham

Barcelona apo Galatasaray

Rangers ose Ylli i Kuq i Beogradit

Braga apo Monako

Atalanta apo Bayer Leverkusen

Si funksionon shorti:

Shorti i çerekfinaleve dhe gjysmëfinaleve janë të dyja ‘të hapura’ kështu që, ndryshe nga dy raundet e mëparshme, çdokush mund të përballet me çdo ekip në të dyja fazat, pavarësisht nga vendi i origjinës ose ndeshjet e mëparshme këtë sezon.

Çdo ndeshje çerekfinale do t’i jepet një numër nga një deri në katër, me ato katër topa që përdoren për të nxjerrë shortin gjysmëfinal që pason çiftet e tetë të fundit.

Kur janë ndeshjet e mbetura me eliminim direkt?

Ndeshjet e para të çerekfinaleve do të luhen më 7 prill, ndërsa ndeshjet e kthimit më 14 prill. Gjysmëfinalet do të fillojnë më 21 dhe 27 prill, ndërsa ato të kthimit më 5 maj. Finalja është më 18 maj në Sevilja.

Të gjitha datat janë të përkohshme dhe mund të ndryshojnë nga UEFA.

LIGA E KONFERENCAVE TË EVROPËS (EUROPA CONFERENCE LEAGUE)

Faza e 1/16-tës së Ligës së Konferencës së Evropës fillon të enjten mbrëma, me Leicester City që do të përballet me skuadrën franceze Rennes në ndeshjen e parë në stadiumin e tyre King Power.

Skuadra të tjera të shquara evropiane që garojnë për vendin e tetë të fundit përfshijnë gjysmëfinalistët e Ligës së Kampionëve 2018 AS Roma, i menaxhuar nga Jose Mourinho dhe finalistët e Europa League 2018 Marseille.

Lista e pretendentëve çerekfinalë është:

Partizani i Beogradit apo Feyenoord

Slavia Pragë ose LASK

Vitesse Arnhem ose AS Roma

PAOK Selanik apo Genti

PSV Eindhoven ose FC Kopenhagen

Bodo/Glimt ose AZ Alkmaar

Leicester City ose Rennes

Marseille ose FC Basel

Si funksionon shorti:

Shorti i çerekfinaleve dhe gjysmëfinaleve janë të dyja ‘të hapura’ kështu që, ndryshe nga dy raundet e mëparshme, çdokush mund të përballet me çdo ekip në të dyja fazat, pavarësisht nga vendi i origjinës ose ndeshjet e mëparshme këtë sezon.

Çdo ndeshje çerekfinale do t’i jepet një numër nga një deri në katër, me ato katër topa që përdoren për të nxjerrë shortin gjysmëfinal që pason çiftet e tetë të fundit.

Kur janë 16-të e fundit?

Ndeshjet e para të çerekfinaleve të Europa Conference League do të zhvillohen më 7 prill, ndërsa ato të kthimit do të zhvillohen shtatë ditë më vonë. Gjysmëfinalet zhvillohen më 21 prill dhe 5 maj, ndërsa finalja më 26 maj në Tiranë, Shqipëri.

Të gjitha datat janë të përkohshme dhe mund të ndryshojnë nga UEFA.

KUR HIDHET SHORTI I TË TRE KOMPETICIONEVE?

Shorti i çerekfinaleve të Ligës së Kampionëve do të hidhet të premten, më 18 mars, në orën 11:00, me tërheqjen e topave në selinë e UEFA-s në Nyon të Zvicrës.

Gjysmë-finalet do të hidhen në të njëjtën kohë, që do të thotë se klubet dhe tifozët mund të planifikojnë rrugën e tyre të mundshme për në finalen e Parisit.

Shortet e çerekfinaleve dhe gjysmëfinaleve të Ligës së Evropës do të pasojnë ato të Ligës së Kampionëve në të njëjtin vend në orën 12:00, me të njëjtën fazë të Ligës së Konferencës së Evropës që fillon në orën 12:30.