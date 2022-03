Protesta kundër rritjes së çmimit të naftës, Policia e Shtetit thirrje qytetarëve: Mos u përfshinë në akte dhune, do të përballeni me ligjin

Policia e Shtetit ka reaguar në lidhje me protestën e organizuara para kryeministrisë dhe në rrugët e Tiranës kundër rritjes së çmimit të naftës. Në një njoftim të bërë publik, policia thotë se është në gatishmëri për të ruajtur rendin dhe sigurinë, por bën thirrje që qytetarët të mos përfshihen në akte dhune, pasi do të përballen me ligjin.





“Policia e Shtetit u bën thirrje të gjithë qytetarëve që të mos përfshihen në akte dhune dhe paligjshmëri, në çfarëdolloj forme të shfaqjes së saj, sepse do të përballen me forcën e ligjit”, thuhet në njoftim.

Policia e Shtetit, thotë se ashtu sikurse është e angazhuar për të mbrojtur të drejtat dhe liritë e qytetarëve, është e vendosur të marrë masa ndaj çdo paligjshmërie dhe të procedojë penalisht çdo person që kryen akte në dëm të qytetarëve apo të lëvizjes së lirë të tyre.

Njoftimi i plotë i policisë:

Nisur nga situata e krijuar sot, në disa rrugë, në të cilat pati bllokime të lëvizjes së lirë të automjeteve dhe të qytetarëve, si dhe kundërshtime ndaj punonjësve të Policisë që ishin në detyrë për të siguruar rendin e qetësinë, si dhe lëvizjen e lirë të qytetarëve, bëjmë me dije se:

Policia e Shtetit është në gatishmëri të plotë për sigurimin e rendit dhe të qetësisë dhe në mbrojtje të çdo qytetari i cili proteston në mënyrë paqësore, pa cenuar të drejtat dhe liritë e të tjerëve.

Njëkohësisht, Policia e Shtetit, ashtu sikurse është e angazhuar për të mbrojtur të drejtat dhe liritë e qytetarëve, është e vendosur të marrë masa ndaj çdo paligjshmërie dhe të procedojë penalisht çdo person që kryen akte në dëm të qytetarëve apo të lëvizjes së lirë të tyre, siç ishte dhe rasti i sotëm i bllokimit të disa rrugëve.

