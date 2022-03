Rritja e çmimeve/ Kryemadhi propozon anulimin e koncesionit të inceneratorit të Tiranës

Kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi ka kërkuar anulimin e koncesionit të Tiranës dhe me ato para, të subvencionohen familjet, fermerët dhe bizneset për të përballuar shtrenjtimin e naftës dhe rritjes së çmimeve. Me anë të një postimi në Facebook, Kryemadhi thotë se ky koncesion është bërë për të vjedhur qytetarët, ndërsa paratë janë çuar për kompani fantazmë.





Kryemadhi konfirmon se do të me qytetarët në protestë kundër rritjes së çmimit të naftës në vend. “Sot, kryeministri e qeveria është nisur drejt Dubait me Charter, pronarët e inceneratorëve mund të jenë duke bërë plazh në Maldive, ndërsa shqiptarët e vjedhur prej tyre, në orën 17:00 do të jenë në protestë para kryeministrisë!”, shkruan Kryemadhi.

Postimi i Monika Kryemadhit

Anuloni koncesionin e inceneratorit të Tiranës dhe subvenciononi me ato para familjet, fermerët, bizneset shqiptare, për të përballuar shtrenjtimin e naftës, energjisë dhe çmimeve!

Është fakt se ky koncesion 30 vjeçar është mundësuar nga Erion Veliaj, i cili ka shpërdoruar detyrën duke e aprovuar atë pa vendim këshilli bashkiak, siç e parashikon ligji.

Ky koncesion 30 vjeçar i lidhur për të vjedhur qytetarët, i ka mundësuar ITS së Klodian Zotos të realizojë deri më sot një evazion fiskal 25 milionë dollarë.

Ky koncesion i mundësuar nga Erion Veliaj, i ka çuar paratë e qytetarëve për kompani fantazëm, për shpenzime absurde si konsulenca të vetvetes dhe udhëtime luksoze në mesin e pandemisë.

Këto janë para të shqiptarëve!

Sot, kryeministri e qeveria është nisur drejt Dubait me Charter, pronarët e inceneratorëve mund të jenë duke bërë plazh në Maldive, ndërsa shqiptarët e vjedhur prej tyre, në orën 17:00 do të jenë në protestë para kryeministrisë!

Unë zgjedh të jem me qytetarët dhe është koha që të gjithë të jemi me Shqipërinë.

Kjo pritet edhe nga SPAK, i cili urohet të veprojë sa më shpejt, ndryshe nga rasti i Elbasanit, e të mos presë 30 vjet, derisa kompania ti ketë marrë të gjitha pagesat.