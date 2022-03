“Shtëpia e Lirisë”, koalicion njëpërdorimësh për 6 marsin apo projekt politik/ Berisha-Meta, si do vijojë beteja e koalicionit të sovranistëve?

Fitorja e bashkisë së Shkodrës nga koalicioni Berisha-Meta nën emrin “Shtëpia e Lirisë” nuk ishte një zhvillim i papritur, por askush nuk do ta kishte menduar këtë dy muaj më parë. Pasi nuk arriti ta merrte me forcë selinë e PD-së më 8 janar, Berisha dukej mjaft i dobët. Ndërsa në kampin rival, duket një atmosferë entuziaste. Basha ia doli të mbajë selinë, vulën dhe grupin parlamentar të bashkuar rreth tij. Ai pati tone triumfaliste dhe për momentin, u duk se Sali Berisha ishte histori politike.





Por, dekretimi i zgjedhjeve të pjesshme të 6 marsit ishte shansi i tij për ringritje. Një aleancë e sajuar shpejt e shpejt me LSI-në dhe PDK-në e Nard Ndokës dhe një fushatë intensive në terren dhanë rezultat. Jo vetëm mori Shkodrën, bastionin historik të demokratëve, por doli forcë e dytë politike me një diferencë të theksuar ndaj PD-së.

Orët e festës mbaruan.

Tani mbetet pyetja? Ç’do të ndodhë me “Shtëpinë e Lirisë”? Ai ishte ai një koalicion njëpërdorimësh sa për t’u përfaqësuar në zgjedhje apo një projekt politik që do vijojë?

I sigurt është fakti se sot për sot, Berisha dhe Meta janë 2 politikanë që ndihen më afër njëri-tjetrit se dikujt tjetri, p.sh. Ramës ose Bashës. Për shumë arsye që tashmë dihen Rama dhe Basha janë armiqtë publikë të “Shtëpisë së Lirisë”. Por, diçka tjetër i bashkon këta të dy politikanë, gjuha sovraniste dhe kritikat e drejtëpërdrejta ose indirekte ndaj disa projekte që janë mbështetur nga partnerët ndërkombëtarë. Reforma për drejtësi është njëra prej tyre, mundësia teorike e shkëmbimit të kufijve Kosovë-Serbi dhe nisma “Ballkani i Hapur” janë të dy të tjera. Por, si do e vazhdojë jetën “Shtëpia e Lirisë”? Ka së paku dy variante.

Varianti i parë është një “Shtëpia e Lirisë” të jetë vetëm një koalicion i përkohshëm i cili i ka mbyllur ditët më 6 mars. Sali Berisha mund të tentojë rikthimin në krye të Partisë Demokratike dhe në këtë rast aleanca LSI-PDK-Komision Rithemelimi do të duhej të pushonte së ekzistuari. Nëse Berisha ia del të marrë drejtimin e PD, atëherë koalicioni i opozitës duhet së paku të zgjerohet me partitë e tjera si PR, PAA, PBDNJ, etj.

Varianti i dytë është që Sali Berisha nuk arrin të marrë formalisht, as me vendim gjykate drejtimin e PD-së. Në këtë rast ai do të ishte i dënuar të futej nën ombrellën e “Komisionit të Rithemelimit”, një entitet që ekziston formalisht, por jo juridikisht. KQZ-ja refuzoi ta regjistrojë si forcë politike si garuese për 6 marsin. Ndaj, nëse nuk arrin të ngjitet në krye të PD, Berishës do t’i duhet më shumë se kurrë Ilir Meta, LSI-ja dhe ekzistenca e koalicionit “Shtëpia e Lirisë”.

Sigurisht ka mjaft variante të tjera. Varianti i tretë do të ishte me Berishën që krijon një parti të re politike dhe që përpiqet të mbledhë rreth vetes sa më shumë aleatë. Varianti i katërt do të ishte që Berisha të tërhiqet nga politika aktive dhe t’ja delegojë Metës elektoratin “berishist”.

Varianti i pestë do të ishte që bashkë me Bashën të binin dakord të emëronin një figurë “të tretë” që do të arrinte të bashkonte të gjithë faktorët opozitare. Por, kjo duket utopike sot.

Në çdo rast, a mund të bashkëjetojnë në një koalicion Berisha dhe Meta? Si do të ishte ky projekt i përbashkët politik me një parti të qendrës së djathtë dhe një tjetër të profilizuar si të majtë?

Pavarësisht se historia politike europiane njeh “martesa” të tilla ideologjike, në Shqipëri gjërat janë më të thjeshta. Këtu, ideologjia nuk është faktor fare dhe marrëdhëniet personale vendosin gjithçka. Meta dhe Berisha qeverisën njëherë në vitet 2009-2013. Ata synojnë të përsërisin të njëjtën gjë. Por sot kushtet janë të ndryshme. Jo se është përballë Rama dhe Basha, por sepse nuk kanë një marrëdhënie normale me SHBA dhe BE. Berisha është shpallur “non-grata” zyrtarisht nga SHBA, ndërsa Ilir Meta nuk ka asnjë marrëdhënie me Departamentin e Shtetit ose ambasadën amerikane në Tiranë, megjithëse është president i vendit.

“Shtëpia e Lirisë” mund të vazhdojë të garojë edhe në zgjedhjet e ardhshme, por ajo e ka pothuajse të pamundur të rezultojë një pol fitues përkundër Ramës nga njëra anë dhe Bashës nga ana tjetër. Ndaj, ky koalicion e ka të domosdoshme të transformohet nëse do të mbijetojë. Gjithnjë nëse Meta dhe Berisha synojnë pushtetin. Nëse synojnë thjesht të jenë faktorë politikë dhe ta përdorin aleancën e tyre për të frikësuar SHBA-të, atëherë janë në rregull.