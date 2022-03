Skena horror e vrasjes së familjes shqiptare në Greqi, rrëfehet motra e Armandos: Autori ka bërë vrasje të planifikuar, tentoi t’i zhdukte trupat

Vrasja makabre e familjes shqiptare në Greqi shokoi mbarë opinionin publik. Emisioni “Me zemër të hapur” në News24 që në ditët e para të ngjarjes u përpoq të hedhë dritë mbi të vërtetën dhe për t’iu gjendur pranë familjarëve në dhimbje. Pas dëshmisë të motrës së Maries dhe të dhënave të siguruara nga hetimi po plotësohet panorama e të vërtetës se çfarë ndodhi mbrëmjen e dy marsit ku dora e vrasësit gjakftohtë vrau Armandon dhe Marinë dhe mbyti dy fëmijët e mitur dy dhe 3 vjeç. Marrëzia e krimit do të kalonte të pa imagjinueshmen pasi vrasësi kishte parashikuar zhdukjen e kufomave dhe arratisjen. Sot në studio ishte motra e Armandos e cila tregoi ç ‘ndodhte brenda shtëpisë që u bë mollë sherri e mori 4 jetë të pafajshme.

“Vëllai më merrte çdo ditë në telefon se jam shtatzënë dhe ai ishte i shqetësuar si po ecte. Herën e fundit fola në një mars. Sa bëra ekon për bebin dhe i thashë si dola. E mora në telefon në datën 2. E kishe marrë mami në internet po se kapte dot dhe u shqetësua më tha merre. E mora unë dhe mu përgjigj Maria. Më tha Mandi shkoi në supermarket. Ai kishte pasur dhe vizitë te doktori për mushkëritë, por mjeku nuk kishte ardhur dhe e kishte shtyrë vizitën. Dëgjova vetëm të kolliturën e tij. Të nesërmen më mori xhaxhai në telefon dhe më tha s’po lidhem dot me Mandin. I shkrova në whatsupp po s’mu përgjigj. Pastaj më mori mami dhe ajo më tha se nuk flet dot me Mandin. Se kishte parë lajmet për një familje shqiptare të vrarë dhe ishte shqetësuar. Aty kuptova se diçka nuk shkonte. Nisëm telefonatat. Mami është me zemër. Ndërsa unë mora qetësues. Pastaj njerëzit më thanë vëllai të ka bërë aksident. Pastaj më thonë kanë vdekur fëmijët. Dhe në fund mora vesh të vërtetën se të katërt ishin vrarë. Jemi të shokuar. Mandi ishte djalë i vetëm. Kishim marrëdhënie shumë të ngushtë. Nuk ka ngushëllim për prindërit.