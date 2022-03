Yuri Kim takon Eglantina Gjermenin pas marrjes së postit si ambasadore e Shqipërisë në misionin e OSBE në Vjenë: Presim bashkëpunim

Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vendin tonë Yuri Kim ka uruar ish-ministren socialiste Eglantina Gjermeni për marrjen e detyrës së re si ambasadore e Shqipërisë në misionin e OSBE-së në Vjenë.

Kim shprehet se tashmë SHBA pret bashkëpunim të fortë në këto forume të rëndësishme dhe shumëpalëshe.

Statusi i Yuri Kim

Urime dhe shumë suksese për Eglantina Gjermenin në detyrën e saj si ambasadore e Shqipërisë në misionin e OSBE dhe OKB në Vjenë. Ne presim bashkëpunim të fortë në këto forume të rëndësishme shumëpalëshe.

Congratulations & best wishes to ⁦@TinaGjermeni⁩ on her assignment as ambassador to ⁦@OSCE⁩ & #UN organizations in Vienna. We look forward to strong cooperation at these important multilateral forums. pic.twitter.com/wlU6YghExl

— Ambassador Yuri Kim (@USAmbAlbania) March 9, 2022