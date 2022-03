A do të futet manjati rus në listën e sanksioneve të Britanisë së Madhe? Merret vendimi për Roman Abramovich, fatin e tij e pësojnë edhe 7 oligarkë të tjerë (EMRAT)

Manjati rus dhe pronari i skuadrës angleze të Chelseat, Roman Abramovich është futur në listën e sanksioneve të Britanisë së Madhe. Ai është në mesin e shtatë oligarkëve të tjerë të futur në këtë listë, pas një vendimi të qeverisë britanike.





Javën e kaluar, Abramovich njoftoi se ai synon të shesë Chelsean pas pothuajse 20 vitesh pronësi, me të ardhurat neto nga shitja që do t’u dhurohen “të gjitha viktimave të luftës në Ukrainë”.

Në një deklaratë, ai tha se vendimi është “në interesin më të mirë të klubit” në mes të pushtimit rus të Ukrainës.

Sanksionet do të hyjnë në fuqi përpara se të bëhet shitja e klubit të futbollit, që vlerësohet të jetë rreth 3 miliardë paund.

Abramovich do t’i ngrijë asetet e tij nën këtë lëvizje dhe gjithashtu do të përballet me një ndalim të transaksioneve me individë dhe biznese në Mbretërinë e Bashkuar dhe një ndalim udhëtimi.

Sekretarja e Kulturës Nadine Dorries tha se sulmet e Vladimir Putinit ndaj Ukrainës përfshinin “nivele të reja të së keqes çdo orë” dhe qeveria kishte njoftuar sanksione të mëtejshme “kundër individëve të lidhur me qeverinë ruse” – duke përfshirë Roman Abramovich.

Gjashtë oligarkët e tjerë rusë që janë sanksionuar nga qeveria e Mbretërisë së Bashkuar të enjten janë:

• Oleg Deripaska, i cili ka aksione në En+ Group

• Igor Sechin, shef ekzekutiv i Rosneft

• Andrey Kostin, kryetar i bankës VTB

• Alexei Miller, CEO i kompanisë energjetike Gazprom

• Nikolai Tokarev, president i kompanisë ruse të gazsjellësit Transneft

• Dmitri Lebedev, kryetar i Bordit të Drejtorëve të Bankës Rossiya

Deri më tani qeveria ka sanksionuar mbi 200 individë dhe subjekte.