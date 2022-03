Bombardohet spitali në Mariupol, fëmijë nën rrënoja! Reagon kryebashkiaku: Mbyllni qiellin mbi Ukrainë, autorët do të digjen në ferr!

Në ditën e 14 të luftës, Rusia ka intensifikuar sulmet mbi Ukrainën, duke sulmuar ashpër qytetin e Mariupol, teksa bombarduan edhe repartin e maternitetit dhe pediatrisë të një spitali.





Sipas këshillit të qytetit, shkatërrimi është kolosal, teksa theksojnë se shumë persona kanë humbur jetën dhe të paktën 17 kanë mbetur të plagosur.

Në një video-mesazh të postuar në Telegram, kryebashkiaku i Mariupolit Vadym Boichenko i bëri thirrje komunitetit global për ndihmë dhe u kërkoi atyre që të “mbyllnin qiellin mbi Ukrainë” pas bombardimit të një materniteti në qytet.

“Sot po i kërkoj ndihmë komunitetit global. Mbyll qiellin mbi Ukrainë. Vullneti ynë nuk është thyer, ne do të luftojmë deri në fund. Ne kemi ushtarë dhe oficerë të motivuar që mbrojnë atdheun tonë. Por sot ne kemi nevojë për mbështetje.”, tha Boichenko.

Kryebashkiaku tha se është i sigurt se do të vijë koha kur të gjithë këta pushtues do të përballen me drejtësinë në Hagë dhe tha se krimi i luftës do të ndëshkohet dhe autorët do të digjen në ferr.