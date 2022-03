Çmimet e grurit rriten në më të lartat në gjashtë dekada! Ngjallen shqetësime për mungesën e ushqimit

Pushtimi rus i Ukrainës ka nxjerrë në pah varësinë e botës nga presidenti rus Vladimir Putin dhe fqinji i tij tani nën rrethim, duke përfshirë faktin se të dy vendet furnizojnë pjesën më të madhe të nevojave për drithë në mbarë globin dhe çmimet për drithë tani janë më të lartat që kanë qenë. në gjashtë dekada.





Rusia dhe Ukraina sigurojnë 29 për qind të eksporteve globale të grurit, 19 për qind të furnizimeve globale të misrit dhe 80 për qind të eksporteve globale të vajit të lulediellit.

“Kjo mbështetje ka shqetësuar shumë tregtarë se çdo forcë e mëtejshme ushtarake mund të shkaktojë një përleshje masive nga importuesit e ushqimit për të zëvendësuar furnizimet që zakonisht vijnë nga rajoni i Detit të Zi,” raportoi Fox Business . “Të ardhmes në Çikago për drithërat mbyllen 41 për qind më të larta se javën e kaluar në 12,09 dollarë. Ky kërcim shënon fitimin më të madh gjatë gjashtë dekadave. Të hënën, çmimi u mbyll për të gjashtën ditë radhazi.”

Dhe çmimet për plehrat tashmë janë rritur pothuajse 100 për qind nga kjo kohë e vitit të kaluar. Sipas të dhënave të DOW Jones, çmimet për urenë me bazë azoti janë rritur pothuajse 99 për qind dhe 68 për qind më të larta për fosfatin e diamonit.

Fox Business intervistoi Ryck Suydam, një fermer i cili tha se pagoi 17,000 dollarë për të fekonduar fermën e tij prej 300 hektarësh vitin e kaluar dhe se për të fekonduar vetëm gjysmën e mesatares së tij këtë vit do të kushtojë 34,000 dollarë.

“Disa fermerë janë ulur jashtë,” tha Suydam. “Ata do të thonë ‘Kurrë problem, nuk do t’i plehëroj arat e mia këtë vit. E di që para se të mbjell një kulture do të humbas para. Pse po e bëj?’ Ata do t’i lënë fushat të shkojnë ugar.”

“Suydam tha se për të zgjidhur problemin e plehrave, SHBA-ja duhet të rrisë prodhimin e gazit natyror, gjë që e bën nënproduktin e tij, azotin, më të përballueshëm dhe më të disponueshëm,” raportoi Fox News.

“Ne kemi shumë gaz natyror në këtë vend,” tha Suydam. “Hapni portat, tubacionin, ju jeni të sigurt se do të keni më shumë rrjedhje të gazit natyror, do ta ulni atë çmim dhe do të keni më shumë plehra”.