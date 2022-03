Dita e 15-të e pushtimit/ Rusët bombardojnë Maternitetin në Mariupol, disa të vdekur. Ukraina ndalon eksportin e produkteve ushqimore. Zelensky: Si ta ndalojmë këtë luftë? Vetëm dialog!

Pushtimi rus në Ukrainë ka hyrë në ditën e tij të 15-të, teksa lufta vijon në të gjitha frontet, ndërsa palët duket se asnjëra nuk ka ndërmend të heqë dorë nga kërkesat e saj, por ato që dëmtohen janë pikërisht qytetarët e pafajshëm ukrainas dhe ushtarët në vijën e parë të luftës.





Por, çfarë ka ndodhur në 24 orët e fundit në territorin e pushtuar ukrainas?

Bombardohet spitali në Mariupol, reagon kryebashkiaku: Mbyllni qiellin mbi Ukrainë, autorët do të digjen në ferr!

Gjatë ditës së djeshme, Rusia ka intensifikuar sulmet mbi Ukrainën, duke sulmuar ashpër qytetin e Mariupol, teksa bombarduan edhe repartin e maternitetit dhe pediatrisë të një spitali.

Sipas këshillit të qytetit, shkatërrimi është kolosal, teksa theksojnë se shumë persona kanë humbur jetën dhe të paktën 17 kanë mbetur të plagosur.

Në një video-mesazh të postuar në Telegram, kryebashkiaku i Mariupolit Vadym Boichenko i bëri thirrje komunitetit global për ndihmë dhe u kërkoi atyre që të “mbyllnin qiellin mbi Ukrainë” pas bombardimit të një materniteti në qytet.

“Sot po i kërkoj ndihmë komunitetit global. Mbyll qiellin mbi Ukrainë. Vullneti ynë nuk është thyer, ne do të luftojmë deri në fund. Ne kemi ushtarë dhe oficerë të motivuar që mbrojnë atdheun tonë. Por sot ne kemi nevojë për mbështetje.”, tha Boichenko.

Kryebashkiaku tha se është i sigurt se do të vijë koha kur të gjithë këta pushtues do të përballen me drejtësinë në Hagë dhe tha se krimi i luftës do të ndëshkohet dhe autorët do të digjen në ferr.

Zelensky: Gati 35,000 njerëz u shpëtuan përmes korridoreve humanitare!

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky tha se në total pothuajse 35,000 njerëz u shpëtuan përmes korridoreve humanitare të krijuara të mërkurën.

“Ne ishim në gjendje të organizonim tre korridore humanitare: nga qyteti i Sumy, nga qyteti i Kievit dhe rajoni i Kievit, dhe nga Enerhodar”, tha ai, duke shtuar se përpjekjet do të vazhdojnë të enjten.

Zelensky tha se autoritetet ukrainase po përgatisnin gjashtë korridore humanitare për të larguar njerëzit nga zonat e sulmuara nga forcat ruse.

“Ne po lutemi që të mund të evakuojmë njerëzit nga Mariupol, nga Izium, nga Volnovakha, etj për t’i evakuuar në vendet e sigurta të Ukrainës së lirë. Dhe jam i sigurt se çdo ukrainas që i njeh këta njerëz kanë nevojë për ndihmë, do të sigurohet që këta njerëz të ndihen të kujdesshëm”, tha Zelensky.

Ndërsa disa rrugë ishin të suksesshme në evakuimin e njerëzve drejt sigurisë, të tjerat duhej të braktiseshin. Këshilli i qytetit të Bucha tha se 50 autobusë ishin bllokuar nga ushtria ruse në Stoyanka aty pranë.

Zelensky tha gjithashtu se beson se Putini përfundimisht do të pushojë armiqësitë dhe do të hyjë në negociata pasi pa forcat pushtuese ruse të hasin në rezistencë të ashpër nga ukrainasit, sipas një interviste për VICE News.

“Unë mendoj se ai do. Unë mendoj se ai e sheh se ne jemi të fortë. Ai do. Na duhet pak kohë”, tha Zelensky

Zelensky sugjeroi se ai beson se Putini do të detyrohet të rillogarisë dhe t’i japë fund konfliktit përmes negociatave, duke thënë: “Si ta ndalojmë këtë luftë? Vetëm dialog.”

Presidenti ukrainas tha se mesazhi i tij për Putinin tani do të ishte: “Ndalo luftën. Filloni të flisni. Kjo është.”

“A mund t’i besoni Putinit?” u pyet Zelenskiy. “Të besosh Putinit? Oh, jo. Unë i besoj vetëm familjes time”, u përgjigj ai.

Ukraina ndalon eksportet e grurit, tërshërës dhe produkteve të tjera ushqimore:

Qeveria e Ukrainës ka ndaluar eksportin e grurit, tërshërës dhe produkteve të tjera kryesore që janë thelbësore për furnizimet globale të ushqimit, ndërsa autoritetet përpiqen të sigurojnë se si mund të ushqejnë njerëzit gjatë luftës me Rusinë.

Rregullat e reja mbi eksportet bujqësore të prezantuara këtë javë gjithashtu ndalojnë eksportin e hikërrorit, sheqerit, bagëtive të gjalla dhe mishit dhe “nënprodukteve” të tjera nga bagëtia, sipas një njoftimi të qeverisë.

Ndalimi i eksportit është i nevojshëm për të parandaluar një “krizë humanitare në Ukrainë”, për të stabilizuar tregun dhe “për të përmbushur nevojat e popullsisë për produkte ushqimore “, tha Roman Leshchenko, ministri i politikës agrare dhe ushqimore të Ukrainës, në një deklaratë të postuar në faqen e qeverisë dhe faqen e tij në Facebook.

Pushtimi rus i Ukrainës kërcënon furnizimin me ushqim dhe jetesën e njerëzve në Evropë, Afrikë dhe Azi, të cilët mbështeten në tokat bujqësore të rajonit të Detit të Zi të njohur si “shporta e bukës së botës”.

Rusia dhe Ukraina së bashku furnizojnë gati një të tretën e eksporteve botërore të grurit dhe elbit, të cilat janë rritur në çmim që nga pushtimi. Produktet që ata dërgojnë bëhen bukë, petë dhe ushqim për kafshët në mbarë botën dhe çdo mungesë mund të krijojë pasiguri ushqimore në vende si Egjipti dhe Libani.

Ndalimi i eksporteve ka të ngjarë të zvogëlojë furnizimet globale të ushqimit pikërisht kur çmimet të jenë në nivelin më të lartë që nga viti 2011.

Sekretarja e Tregtisë e SHBA-së: Nuk ka ‘datë skadimi’ për sanksionet e vendosura kundër Rusisë! Edhe Kina u bindet atyre!

Sekretarja e Tregtisë e SHBA-së, Gina Raimondo, tha të mërkurën se kontrollet e eksportit që janë vendosur kundër Rusisë nga Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e saj në përgjigje të pushtimit të Ukrainës nga Vladimir Putin, nuk kanë “datë skadimi”.

Gina Raimondo tha për CNN, se administrata e Biden është e përgatitur të qëndrojë me masat e dizajnuara për t’i shkaktuar dhimbje ekonomike Rusisë për aq kohë sa duhet.

Komentet, që vijnë nga një anëtar i kabinetit të Presidentit Joe Biden, janë një tjetër tregues se administrata po përgatitet për një konflikt potencialisht të zgjatur në Evropë që tashmë ka tronditur tregjet financiare dhe që Shtëpia e Bardhë ka vlerësuar se do të dëmtonte portofolin e konsumatorëve amerikanë. .

“Kjo do të jetë e çrregullt dhe ndoshta jashtëzakonisht afatgjatë,” parashikoi Raimondo për krizën.

Raimondo paralajmëroi gjithashtu se çdo vend që nuk respekton kufizimet e SHBA për eksportet në Rusi do të paguajë një çmim të rëndë përfshirë Kinën.

Ajo tha se administrata e saj ishte e përgatitur, për shembull, për të shkëputur Kinën nga pajisjet dhe programet kompjuterike amerikane ose evropiane që janë të nevojshme për të prodhuar gjysmëpërçues.

“Ne do të ndjekim penalisht çdo kompani, kudo që të jenë, në Kinë apo gjetkë, që shkel rregullat. Pra, pritshmëria jonë është që Kina të mos shkelë rregullat, dhe nëse i bëjnë, do të ketë pasoja.”, tha ajo.

Sekretarja e shtypit e Shtëpisë së Bardhë, Jen Psaki, tha të mërkurën se administrata kishte vëzhguar se Kina kryesisht i bindet sanksioneve që janë vendosur.

“Megjithatë, do të vërej se nëse ndonjë vend përpiqet të shmangë ose të punojë rreth masave tona ekonomike, ata do të përjetojnë pasojat e atyre veprimeve,” tha Psaki.

Pentagoni vendos të mos përshkallëzojë situatën/ ‘JO’ të prerë planit polak për të dërguar avionë në Ukrainë:

Pentagoni “i mbylli derën” të mërkurën një propozimi të Polonisë për t’i ofruar Ukrainës avionë luftarakë MiG-29, prodhim rus, duke i tranferuar ato nëpërmjet një baze në Gjermani. Nga ana tjetër zbulimi amerikan tha se dërgimi i avionëve në këtë mënyrë do të paraqiste rrezik të lartë për përshkallëzim të luftës.

Pas hedhjes poshtë të propozimit polak, Pentagoni dukej i angazhuar ta hidhte këtë çështje pas krahëve, çështje cila ka krijuar një problem delikat me një aleat të NATO-s, në një kohë kur Presidenti Joe Biden ka theksuar nevojën për një përgjigje të unifikuar dhe të koordinuar ndaj agresionit të Rusisë.

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy ka bërë thirrje të vazhdueshme që Shtetet e Bashkuara t’i sigurojnë ushtrisë së tij më shumë avionë, paraqitur kjo si një zgjidhje alternative ndaj krijimit të një “zone të ndalim-fluturimit” mbi Ukrainë, për t’iu përgjigjur agresionit rus. Propozimi për këtë të fundit u hodh poshtë më herët nga Uashingtoni dhe NATO, që e shohin si një rrezik të panevojshëm që mund të përshkallëzonte tensionet.

Javën e kaluar, Sekretari i Shtetit Antony Blinken tha se Uashingtoni po shqyrtonte një propozim sipas të cilit Polonia do të furnizonte Kievin me avionë luftarakë të epokës sovjetike, të cilët pilotët ukrainas janë trajnuar t’i fluturojnë, dhe Varshava nga ana tjetër do të merrte avionë amerikanë F-16, për të kompensuar humbjet.

Por Polonia nuk donte të ishte pjesë të kësaj, e shqetësuar për përfshirje shumë të drejtpërdrejtë në konflikt me Rusinë. Polonia tha më se ishte e përgatitur t’ia dorëzonte të 28 avionët e saj MiG-29 NATO-s, duke ia dërguar ato në bazën ajrore amerikane në Ramstein të Gjermanisë, nga ku do të niseshin drejt Ukrainës.

Por ky propozim u hodh poshtë nga Pentagoni.

Ambasadori i Polonisë në Shtetet e Bashkuara Marek Magierowski tha se qeveria polake e kishte marrë mesazhin.

“Partnerët tanë amerikanë e refuzuan këtë propozim, sepse ata arritën në përfundimin se kjo do të përshkallëzonte tej mase situatën”, tha zoti Magierowski për rrjetin televiziv CNN. Ai tha se Polonia e kupton këtë dhe shtoi se: “ajo që ne duhet të theksojmë përsëri tani është uniteti dhe kohezioni brenda NATO-s. Ndaj le të vazhdojmë”.

Kryetarja e Dhomës së Përfaqësuesve Nancy Pelosi tha se gjatë një telefonate të mërkurën, zoti Zelenskyy kërkoi përsëri me urgjencë që Shtetet e Bashkuara të ofrojnë avionë luftarakë, raketa anti-ajrore dhe armatime të tjera.

Sekretari i shtypit i Pentagonit John Kirby, u tha gazetarëve se Sekretari i Mbrojtjes Lloyd Austin diskutoi propozimin për transferimin e avionëve MiG me homologun e tij polak dhe shpjegoi se pse Uashingtoni e konsideroi atë të papranueshëm.

Zoti Kirby tha se administrata Biden po bisedon edhe me vende të tjera për “opsione alternative” për mbështetjen e nevoja me urgjente të Ukrainës lidhur me mbrojtjen, kryesisht për më shumë armë me bazë tokësore për të goditur tanket dhe avionët rusë, në atë që ka qenë kryesisht një luftë tokësore. Zoti Kirby tha se ndihmat mund të përfshijnë raketa tokë-ajër dhe raketa kundërajrore që mbahen në krahë.

Ndërkohë Nënpresidentja Kamala Harris mbërriti të mërkurën në Varshavë për konsultime me autoritetet e këtij vendi, por Shtëpia e Bardhë tha se ajo nuk do të ishte e përfshirë drejtpërdrejt në çështjen e avionëve.

Zoti Kirby përmendi disa arsye kryesore se pse zoti Austin refuzoi propozimin polak, e para lidhet me pikëpamjen e Uashingtonit se do të ishte më e mençur t’i siguronte Ukrainës armatime që do të forconin më drejtpërdrejt mbrojtjen e saj, përfshirë sistemet kundër mjeteve të blinduara e sisteme të mbrojtjes ajrore.

Zoti Kirby tha se forcat ajrore ruse, ndonëse më të mëdha në numër krahasuar me atë të Ukrainës, nuk kanë luajtur ndonjë rol kryesor në ofensivën ruse dhe kanë qenë me efektivitet të kufizuar për shkak të përdorimit të mbrojtjes ajrore me bazë tokësore nga ana e Ukrainës, që përfshijnë raketat Stinger.

Zoti Kirby tha se Ukraina ka ende një numër të konsiderueshëm të avionëve të saj dhe se Shtetet e Bashkuara besojnë se shtimi i avionëve nga vendet e tjera “nuk ka të ngjarë të ndryshojë ndjeshëm efektivitetin e forcës ajrore ukrainase në krahasim me aftësitë ruse”.

Gjithashtu, komuniteti amerikan i zbulimit ka vlerësuar se transferimi i avionëve luftarakë MiG në Ukrainë “mund shihej si një veprim përshkallëzues dhe mund të rezultojë në reagim të ashpër rus që mund të rrisë mundësinë e një përshkallëzimi ushtarak me NATO-n”, tha zotit Kirby. Ukraina nuk është anëtare e NATO-s. Por disa nga vendet fqinje të saj janë, ndaj dhe aleanca po përpiqet të shmangë përhapjen e luftës.

Ndërsa deklarata e zotit Kirby dukej se i jepte fund propozimit polak, shfaqja e një mosmarrëveshjeje publike mes aleatëve mund të ketë një ndikim më të gjatë. Javën e kaluar, qeveria amerikane e vendosi Poloninë përpara një situate të nxehtë me kërkesën për të dërguar në Ukrainë avionë luftarakë të prodhimit sovjetik.

Të mërkurën, Sekretari i Shtetit Blinken tha se në fund të fundit çdo vend do të duhet të vendosë vetë se si do ta ndihmojë Ukrainën.

Polonia është një aleat vendimtar në krizën lidhur me Ukrainën. Ky vend po strehon me mijëra trupa amerikane dhe në mes të krizës më të madhe evropiane të refugjatëve në dekada po pranon një numër gjithnjë e më të madh njerëzish që ikin nga lufta në Ukrainë krahasuar me çdo vend tjetër.

Gjatë një vizite të mërkurën në Vjenë, Kryeministri polak Mateusz Morawiecki këmbënguli se Polonia nuk është palë në luftën në Ukrainë dhe se çdo vendim nëse do të dërgohen avionë luftarakë atje, nuk mund t’i takojë vetëm Varshavës.

Kjo mbart rrezikun e “skenarëve shumë dramatikë, madje edhe më këqij se ata me të cilët po përballemi”, argumentoi zoti Morawiecki.

Michal Baranowski, drejtor i zyrës për Varshavën në Institutit gjerman Marshall, tha për Associated Press se qeveria e Varshavës u befasua nga deklarata publike e zotit Blinken javën e kaluar.

“Ajo u pa si një lloj trysnie nga Uashingtoni ndaj Varshavës. Dhe për këtë arsye reagimi ishte ‘rikthimi i topin në fushën e qeverisë amerikane. Gjithçka duhej të ishte trajtuar në prapaskenë.”, tha zoti Baranowski.

Sanksionet perëndimore/ Pezullohet në Moskë tregtimi në bursë, rusët gjithnjë e më të izoluar:

Kremlini po përpiqet të zbusë efektet e sanksioneve perëndimore. Tregtimi në bursën e Moskës u pezullua pjesërisht të mërkurën, dhe njerëzit me llogari bankare në valutë të huaj tani përballen me një kufi se sa para mund të tërheqin.

Por rusët mund ta shohin vetë se vendi i tyre është gjithnjë e më i izoluar. Disa dyqane perëndimore tashmë janë mbyllur dhe tani Starbucks, l’Oreal, Coca-Cola dhe Pepsi njoftuan se po tërhiqen nga Rusia.

Kështu ka bërë edhe McDonalds, i cili për shumë simbolizoi një marrëdhënie të re me Perëndimin kur hapi restorantin e tij të parë ndërsa perdja e hekurt u shemb.

Presidenti Vladimir Putin kontrollon fort atë që qytetarët e tij dëgjojnë dhe lexojnë për atë që ai e quan “operacioni i tij special ushtarak” në Ukrainë – dhe shumë rusë e mbështesin atë.

Por ai ende nuk e ka heshtur zërin e protestës, pasi vetëm në tre ditët e para të kësaj jave, më shumë se 100 njerëz u raportuan se ishin arrestuar gjatë demonstratave në rrugë kundër asaj që gazetarët nuk mund t’i referohen më ligjërisht si lufta ose pushtimi i Putinit.