(FOTO)Nga detajet në veshje deri te gjuha e përdorur, familja mbretërore si rrallëhere shprehet hapur pro Ukrainës

Me lule, lutje, kombinimin e veshjeve me ngjyrat e flamurit ukrainas, familja mbretërore si rrallë herë e ka treguar hapur mbështetjen dhe solidaritetin e saj për Ukrainën. Kanë qenë të shumta daljet e tyre në ambjente publike, ku janë vënë re detaje edhe në veshjen e tyre, me ngjyrat e flamurit ukrainas.





Familja mbretërore , kryesisht ruan paanësinë e saj në çështjet politike, por rasti i Ukrainës demonstroi të kundertën. Ato kanë zgjedhur ta hedhin poshtë mirësjelljen diplomatike dhe të shfaqen haptazi pro Ukrainës.

Çifti mbretëror princi Uilliam dhe Kejt, Dukesha e Kembrixhit, kanë qenë të parët që kanë mbështetur publikisht Presidentin Zelensky duke u shprehur se ato vlerësojnë faktin që populli atje luftojnë me guxim.

Kur çifti mbretëror vizitoi Qendrën Kulturore të Ukrainës në Londër të mërkurën,ajo çfarë më shumë u vu re ishte paraqitja e jashtme e tyre, të veshur me distinktivë me flamurin ukrainas dhe nuanca blu.

“Ne jemi në solidaritet me të gjithë ata që po i rezistojnë agresionit brutal,” tha Princi Çarli javën e kaluar, me një gjuhë të drejtpërdrejtë që që nuk lë vend për të dyshuar anësinë e tyre.

Princi Çarlis dheKamila, Dukesha e Cornwall-it, dukeshin të prekur nga takimi i tyre me komunitetin ukrainas dhe premtuan të luteshin për ta në këtë emergjencë aktuale.

Nga ana tjetër, Mbretëresha Elisabet gjatë gjithë mbretërimit të saj të gjatë ka shmangur komentet e drejtpërdrejta për çështjet politike.

Por së fundmi kishte shumë spekulime për tufën e të madhe të luleve, në ngjyrat ukrainase blu dhe të verdhë, që u vunë re gjatë takimit të saj me kryeministrin kanadez Justin Trudeau.

Ishte një mesazh i koduar? Të brendshëm të Pallatit të Bukingamit tregojnë se pak gjëra në familjen dhe pallatin mbretëror janë të rastësishme. Ashtu si simbolika e pikturave mesjetare të oborrit, gjithçka në lidhje me paraqitjet e Mbretëreshës ka mesazhin e vet.