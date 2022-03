Ishin partnerë në sfidën e kërcimit para 6 vitesh/ Avokati 43-vjeçar nga Britania bën gjestin human, niset drejt Ukrainës për të shpëtuar gjyshërit e balerinës

Robert Rinder ka konfirmuar se do të udhëtojë për në kufirin ukrainas ndërsa përpiqet të takohet me gjyshërit e partneres së tij në “Strictly Come Dancing” ku konkurroi ne 2016-en. .





Avokati 43-vjeçar shpjegojnë mediat sociale se do të ishte në kufirin polak të hënën ku do të raportonte për krizën ukrainase për talkRADIO.

Gjithashtu, ai shtoi se shpresonte të lidhej me gjyshërit e partneres së tij të kërcimit Strictly , yllit ukrainas Oksana Platero. Gjyshërit e saj janë me miliona shtetas ukrainas që aktualisht po përpiqen të largohen nga vendi pasi Rusia e pushtoi mbi dy javë më parë.

Duke konfirmuar se do të punonte nga kufiri që nga java e ardhshme, Rinder shkroi:

“Oksana Platero partnerja ime e kërcimit nga Ukraina në @bbcstrictly më dhuroi kaq shumë. Tani për tani, gjyshërit e saj janë në luftë për të gjetur një vend të sigurt.Do të përpiqem t’i takoj në kufi javën e ardhshme. Ata janë vetëm disa nga miliona që kanë nevojë për ne.”

Rinder nuk kishte konfirmuar ende se cilin kufi do të kalonin gjyshërit e Plateros, por ai u zotua se do t’i ndihmonte në ribashkimin e tyre me familjen. Në përgatitje për udhëtimin e tij në kufirin ukrainas, Rinder ndau gjithashtu një fotografi të tij të veshur me një jelek të blinduar me “PRESS” të printuar në pjesën e përparme.