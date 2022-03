“Lidhja me ‘Clan del Golfo’/ Shqiptarët ‘kapot’ e drogës në Londër, aty ku konsumohet 120 ton kokainë në vit”

Emisioni i njohur investigativ “Criminal Planet”, ka publikuar së fundmi një tjetër dokumentar në lidhje me mafien shqiptare dhe mënyrën se si ajo e kontrollon furnizimin me kokainë në Londër, ndërsa vëmendja kryesore vihet tek aleanca vdekjeprurëse mes mafiozëve shqiptarë dhe klanit më të madh të kokainës të Kolumbisë.





Në episodin e parë të Criminal Planet, u bë me dije se mafia shqiptare ka krijuar një aleancë vdekjeprurëse me klanin më të madh të kokainës në Kolumbi për të krijuar një partneritet fitimprurës që vërshon Evropën me ‘marshimet’ e pluhurit të bardhë.

Dokumentari fillon në një festë private për elitën e Londrës që pi kokainë, e mbajtur në një pallat të mrekullueshëm nga të afërmit e atyre që përbëjnë të ashtuquajturin ‘Bullingdon Club’, një shoqëri studentore e Universitetit të Oksfordit, dhe më pas shkon në Medellin në Kolumbi.

Aty takojmë ‘Clan del Golfo’, organizata më e madhe e trafikut të drogës në vend, që furnizon 70 për qind të kokainës në botë.

‘Clan del Golfo’, i referuar si “Klani”, është një grup paraushtarak i krahut të djathtë që qeveria amerikane e ka caktuar si një nga pesë grupet kryesore të krimit të organizuar transnacional në botë.

“Për rreth 15 vitet e fundit, ne kemi pasur këtë aleancë me shqiptarët,” na thotë dikush në radhët e tyre që merret drejtpërdrejt me mafian shqiptare. “Ata janë duke blerë vazhdimisht drogë – ata blejnë deri në shtatë ton shpesh. Ata janë eksportuesit më të mëdhenj të drogës”.

I veshur me një kapuç të zi, një maskë kamuflazhi dhe i ulur në sediljen e pasme të një makine që kalonte nëpër rrugë të errëta, ai hedh pak dritë mbi mënyrën se si partnerët e tyre shqiptarë qëndrojnë në territorin e tyre:

“Shqiptarët njihen për të qenë shumë agresivë. Nëse dikush shkon në territorin e tyre, ata do të shkatërrojnë gjithçka që i kalon rrugën. Ata nuk kujdesen të fshijnë një familje të tërë.”

Për herë të parë ndonjëherë, Clan del Golfo lejoi një ekip kamerash të filmonte operacionin e tyre të trafikut të koksit në veprim; ne shohim ushtarët e tyre këmbësor që bartin drogën e klasit A ​​me vlerë 40 kilogramë, të paketuar në pllaka të mëdha në madhësinë e një ngrirësi, në avionë të lehtë të nisur për në Venezuelë.

Ata pretendojnë se kanë pilotë komercialë dhe kontrollorë kolumbianë të trafikut ajror në listën e tyre të pagave.

“Kjo ngarkesë vlen rreth 30 milionë pesos [8,000 dollarë],” thotë një burrë me trup të rëndë, i veshur me një bluzë Gucci dhe xhinse Diesel, me një pistoletë të dalë nga brezi i tij.

Ai është një nga rreth 3,000 anëtarët e betuar të Klanit që koordinojnë dhjetëra fluturime të tilla në javë. Zyrtarisht, avioni privat i fluturimit të ngarkesave po bën një fluturim legjitim nga Bogota në Karakas, kryeqyteti i Venezuelës.

Por kolumbianët i kanë urdhëruar ata të ndalojnë në një aeroport klandestin ku koka do të përcillet përmes kontejnerit të transportit të destinuar për në Evropë. Nëse kjo ngarkesë arrin në Mbretërinë e Bashkuar, vlera e saj do të rritet në rreth 280,000 dollarë.

Nëse jetoni në Londër, do ta dini se të përftosh një gram koks është po aq e lehtë sa të bësh një filxhan çaj.

Mbretëria e Bashkuar është konsumatori më i madh i kokainës pluhur në Evropë, me raporte që sugjerojnë se ne hedhim me lopatë rreth 120 tonë lëndë në fytyrat tona çdo vit.

“Gjithmonë ka shqiptarë, është shërbim 24/7”, na kujton një përdorues në kryeqytet. Ata do të vijnë dhe do t’jua lënë, thjesht jepini adresën – është si McDonald’s, por për drogë.”

Gjysma e kokainës së Klanit kontrabandohet nga kartelet meksikane në Amerikë. Gjysma tjetër fshihet kryesisht në anije me kontejnerë dhe transferohet në Shqipëri, përpara se të kontrabandohet përmes tokës në një sërë vendesh evropiane.

Ndonjëherë ka dërgesa të drejtpërdrejta në Britani, por më shpesh ato shkojnë përmes porteve në Roterdam dhe Antverp. Vlerësohet se 90 për qind kalon pa u zbuluar nga autoritetet.

Ruajtja e një atmosfere të qartë të frikësimit dhe dhunës është mënyra se si bandat shqiptare mbrojnë interesat e tyre të lidhura me kokainën. Ata ndjekin një kod të lashtë nderi të quajtur besa, i cili në thelb është kodi i tyre i sjelljes.

“Nëse shkel besën, do të ketë efekte në Shqipëri. Dikush në familjen tuaj do të lëndohet. Është kontroll absolut për ta, sepse gjithmonë keni familje. Shqipëria është një vend i vogël, të gjithë i njohin të gjithë. Ju nuk dëshironi që familja juaj të jetë në rrezik për shkak të veprimeve tuaja diku jashtë vendit. Shqipëria, duke qenë një nga vendet më të varfra në Evropë, ushqen disa nga krimet më të dhunshme në Evropë.”, thotë Paul Radu, Bashkëdrejtor i Projektit të Raportimit të Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit, producentit dhe reporterit Matt Shea.

Një kontrabandist kokaine nënvizon këtë strategji më vonë:

“Shumë nga miqtë e mi kanë vdekur. Vëllai im ka vdekur, e kanë qëlluar 13 herë. Dy vjet më parë më vranë shokun, ia vranë gruan me gur. Pasi ta thyesh besën, duhet të vdesësh”.

Çuditërisht, ai ende punon për ta, duke kontrabanduar kilogramë kokainë përtej kufijve evropianë, ku ai pretendon se policia dhe politikanët janë të korruptuar dhe të paguar.