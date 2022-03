Meta: Rritja abuzive dhe spekulative e çmimit të karburanteve duhet të ndalet menjëherë!

Presidenti i Republikës Ilir Meta, ka reaguar sërish pas rritjes së çmimeve në vend. Meta bën thirrje që rritja abuzive e çmimit të naftës të ndalet menjëherë.





Presidenti në një reagim në facebook thotë se shqiptarët po e paguajnë sot çmimin e një litri karburant më shtrenjtë se vendet e Bashkimit Europian, ndërsa kërkon ndërhyrje të menjëhershme.

Statusi:

Shqiptarët, me një pagë minimale prej 238 euro/muaj dhe me rreth 40% të popullsisë që jeton me të ardhura nën 5.5 USD/ditë, po e paguajnë sot çmimin e 1 litri karburant, më shtrenjtë se në vendet e Bashkimit Europian, ku paga minimale luhatet nga 500 deri në 2,250 euro/muaj.

Ndërkohë që në Shqipëri 1 litër naftë sot kushton 2.2 euro/litër, në vendet e Bashkimit Europian, sipas të dhënave të “Global Petrol Price” kushton:

Bullgari 1.55 euro/litër

Rumania 1.6 euro/litër

Kroaci 1.65 euro/litër

Slloveni 1.68 euro/litër

Çeki 1.82 euro/litër

Zvicër 2 euro/litër

Francë 2 euro/litër

Itali 2.1 euro/litër

Greqi 2.1 euro/litër

Gjermani 2.1 euro/litër

Rritja abuzive dhe spekulative e çmimit të karburanteve duhet të ndalet menjëherë!