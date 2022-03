“Po mbledhim furnizime”, Deputeti ukrainas me foshnjën e vogël largohet nga Kievi: S’ka më muzikë ruse, do urrehemi me breza

Shumë njerëz kanë qëndruar në terren për të luftuar; ne të tjerët po punojmë në mbledhjen e furnizimeve. Si deputet, jam në gjendje të kontaktoj shumë njerëz që duan të ndihmojnë; deri më tani kam arritur të marr një sërë jelekësh antiplumb, plumba për kallashnikovë, dronë, makina, veshje ushtarake.





Gruaja dhe djali im janë pranë meje. Ajo nuk do të largohet; nuk ka lamtumire. Fatkeqësisht e kuptoj që në një moment kjo mund të ndodhë. Prindërit e mi kujdesen për foshnjën ndërsa ajo kalon me makinë përtej kufirit [në Poloni] çdo dy ditë për të marrë më shumë furnizime. Unë jam i shtyrë nga mendimi për të ardhmen e djalit tim. Por unë jam gjithashtu i shtyrë nga zemërimi – zemërimi ndaj pushtuesve.

Në Kiev, më shumë se 25,000 njerëz morën armë, por kishte më shumë vullnetarë sesa armë – dhe natyrisht ata nuk ishin të pajisur mirë për t’i marrë ose për t’i përdorur ato. Pra, kjo është ajo që është më e nevojshme tani: armët dhe jelekët antiplumb.

Një sulm në shkallë të gjerë të rusëve ndaj Kievit do të ishte krejtësisht budallallëk dhe qesharak, sepse rusët janë kaq të bllokuar. Jam i sigurt se do ta fitojmë këtë luftë; Kjo nuk është vetëm për inat e them këtë, por arsye e shëndoshë. Rusët kanë pushtuar një vend prej 40 milionë banorësh me 150,000 trupa – matematika nuk del dhe asgjë nuk po shkon sipas planit. Ata do të pësojnë humbje më të mëdha, morali i tyre është i ulët. Paga mesatare e ushtarëve është 500 dollarë në muaj dhe kur ata qëllohen, ata nuk kanë motivimin për të qëndruar në luftë – jo me atë buxhet. Në dhjetë ditët e fundit ushtria e tyre ka humbur më shumë se në dhjetë vitet e fundit.

Në Ukrainën perëndimore shumë njerëz qëndruan aty. Nuk ka asnjë apartament të vetëm që të mos jetë i mbushur me njerëz të ardhur nga zona të tjera. Çdo hotel, çdo dhomë – madje edhe dhomat e konferencave janë shndërruar në hapësira banimi me dyshekë në dysheme.

Unë jam krenar që jam ukrainas, krenar për të gjithë popullin ukrainas. Fryma e njerëzve këtu është e mahnitshme. Jam i sigurt se djali im do të ketë një të ardhme të shkëlqyer këtu. Pas gjithë kësaj, ai do të shikojë prapa dhe do të shohë momentin më të madh të Ukrainës. Dhe unë do ta mësoj atë për pjesën tjetër të jetës sime: pa marrëveshje me rusët. Nuk ka marrëveshje. Mos u merr me njerëz me moral të keq.

Zakonisht zgjohem në orën 7 të mëngjesit, përpiqem të punoj gjatë gjithë ditës për të siguruar furnizime dhe dërgesa. Plus pa alkool; Zakonisht më pëlqen një ose dy gota verë ndonjëherë, por jo më shumë, derisa kjo të përfundojë. Ka shumë për të bërë, për të qëndruar i fokusuar.

Njerëzit kanë hequr dorë nga shfaqjet dhe muzika e komedisë ruse. Nuk ka më shumë nga kjo. Nuk janë më të interesuar. Kjo luftë është një tragjedi për Ukrainën, por edhe një tragjedi për Rusinë, sepse tani ata do të urrehen dhe izolohen për të paktën një brez.

(Përkthyer nga The Times)