REPORTAZHI/ Nëse bie Kharkiv-i, e gjithë Ukraina merret nën kontroll nga ushtria ruse

Në ditët e para të pushtimit, Kharkiv-i në Ukrainën lindore luftoi kundër një kolone të blinduar ruse. Që atëherë, ka duruar sulme ajrore dhe granatime ruse gjatë natës, kur dhjetëra civilë janë vrarë dhe qindra janë plagosur. Korrespondenti i BBC-së Quentin Sommerville dhe kameramani Darren Conëay kanë kaluar javën me forcat ukrainase, që luftojnë për të ndaluar një avancim të mëtejshëm rus.





Viktima e parë e luftës është koha. Pyete ushtarin e ri në front kur ndodhi sulmi, ose të moshuarën në shtratin e spitalit kur shtëpia e saj u godit me predha, dhe ata të shikojnë të hutuar. Ndodhi 24 orë më parë, apo 48? Ditët nuk dallohen nga njëra-tjetra, do thonë ata.

Dy javët e fundit janë dukur si një përjetësi, kujtimi i kohës së paqes është i freskët

Në Kharkiv, qytetin e dytë më të madh të Ukrainës, koha është elastike. Dy javët e fundit janë dukur si një përjetësi, por paqja mund të mbahet mend sikur të ishte dje.

Në një peizazh të ngrirë në skajin verilindor të qytetit, togeri 21-vjeçar, Yevgen Gromadsky qëndron me duar të shtrira. Aty pranë ka llogore të gërmuara.

“Në dalje,” thotë ai, duke ngritur dorën e djathtë për të shoqëruar goditjen e zjarrit nga pozicionet e tij. “Në hyrje,” thotë ai dhe dora e tij e majtë ngrihet lart. Predhat ruse qëllohen nga pozicionet e tyre 900 metra larg nëpër fusha të mbuluara me borë.

“Në hyrje, në dalje, në hyrje, në dalje”

Granatimet vazhdojnë si ora në skaj të këtij fshati të bombarduar. “Në hyrje, në dalje, në hyrje, në dalje,” thotë toger Gromadsky dhe lëviz duart.

Ne u takuam sot pasdite, por e di që javën e kaluar, babai i tij Oleg u vra duke mbrojtur qytetin, dhe Toger Gromadsky është gjenerata e shtatë e ushtrisë në familjen e tij. Ai ka plane për një të tetë, në një Ukrainë të lirë.

Ai e përshkruan luftën e deritanishme sikur “Grupet e sabotazhit po hetojnë linjat tona, ne kemi beteja direkte me tanke. Ata qëllojnë fillimisht me predha mortajash dhe më pas tanket qëllojnë drejt pozicioneve tona”.

Taktika e flamurit të bardhë

Ne lëvizim përgjatë vijave të përparme nga pozicioni në pozicion. Brenda automjetit të tij të blinduar, një kapele e ushtrisë ruse – një trofe nga kapja e tyre e parë – e varur nga tavani, ai vazhdon: “Ne po qëllojmë me raketa të antitank dhe me armë të vogla të zakonshme. Ata zbresin, shpërndahen, atje ka gjithmonë shumë njerëz”.

Brenda kamionit ka freskues ajri meksikan të Ditës së të Vdekurve. Kafka të qeshura që varen nga çdo cep teksa kërcejmë përgjatë rrugës gjithë gropa nga luftimet. Në dysheme rrotullohen granatahedhës me raketa.

Nga sedilja e pasagjerit, Leger Gromadsky thotë: “Ndonjëherë ata përdorin këtë taktikë – së pari, ngrenë një flamur të bardhë mbi pajisjet e tyre, pastaj afrohen me pozicionet tona. Kur ne ngjitemi dhe i marrim si robër lufte, ata fillojnë hapin zjarr ndaj trupave tona”.

Pozicioni u sulmua të hënën (apo ishte një ditë më parë, pyet ai) nga dy tanke ruse dhe një automjet i blinduar.

“Eleminon edhe tanket më të avancuara”

“Mos u shqetësoni, ne jemi të mbrojtur mirë,” thotë ai ndërsa tregon me gisht një grumbull raketash antitank të prodhimit amerikan. “Lockheed Martin, Teksas”, është shkruar në kutinë e tyre. Aty pranë është një grumbull raketash të lehta antitank (NLAË) britanike të gjeneratës së ardhshme. “Eleminon edhe tanket më të avancuara,” premton prodhuesi i tij Saab në faqen e tij të internetit.

Është shumë ftohtë dhe dy qenushë luajnë rreth këmbëve të Toger Gromadsky. Ka veshur një palë trajnerë të bardhë Puma – “Duhet të jeni të shpejtë këtu,” thotë ai.

Ukrainasit po improvizojnë në këtë luftë. Qeveria e tyre është kritikuar se ishte e papërgatitur mirë dhe tani nxiton për të çuar burra në front. Ushtria e përhershme po shkrihet me forcat e mbrojtjes civile. Në një pikë ushtarake në skajin lindor të qytetit, shikoj ndërsa mbërrijnë autobusët me qindra ushtarë të freskët. “Ku është armatura ime?” pyet një. “Do ta marrësh në front,” bërtet një oficer dhe pak çaste më vonë ata janë larguar.

Disa do të bashkohen me njësinë e Lt Gromadsky dhe do të punojnë së bashku me një mjek që quhet Reaper. “Keni dëgjuar për korrësin e zymtë, apo jo?” ai pyet. Ai gjithashtu komandon këtë linjë mbrojtëse në buzë të një fshati. Shumë prej shtëpive atje janë shkatërruar ose dëmtuar nga bombardimet ruse.

“Rusët luftojnë sikur është viti 1941”

Si po luftojnë rusët, pyes. “Ata luftojnë si kafshë budallaqe”, thotë Reaper. “Ata luftojnë sikur është viti 1941, nuk kanë manovrim, thjesht vijnë në front dhe kaq. Ata kanë shumë njerëz, shumë tanke, shumë automjete, por ne po luftojmë për tokën tonë, dhe jemi duke mbrojtur familjet tona, nuk ka rëndësi se si luftojnë ata, sepse ne luftojmë si luanë dhe ata nuk do të fitojnë.”

Mbrapa në pjesën e pasme, kuzhina fushore është në një kafene. Kuzhinieri i ushtrisë është jashtëzakonisht trupmadh dhe mban një kapele të thurur mbi kokë. Ai ofron gota me borscht të nxehtë gjithë avull – “Shoqërojeni me salcë kosi”, këmbëngul ai. Ka grumbuj ëmbëlsirash dhe biskotash, të bëra nga fabrikat lokale për trupat.

Unë ulem pranë një komandant batalioni 30-vjeçar, Sergej. “E shohim armikun, e vrasim armikun, nuk ka diskutim, kaq”, thotë ai. Ai dëshiron të dijë se nga jam. Unë i them dhe ai pyet nëse është e vërtetë që vullnetarë britanikë kanë ardhur të luftojnë për Ukrainën. “Çfarë avioni na ke dhënë,” thotë ai ndërsa mbaron borschin e tij.

Qytetet ukrainase vazhdojnë të bien pavarësisht rezistencës

Por në lindje dhe jug të Ukrainës, Rusia ka përparuar. Ushtria ruse ka hasur në rezistencë më të fortë se sa pritej, por qytetet vazhdojnë të bien. Dhe me gjithë guximin e tyre në vijën e parë, ekziston një pranim se aftësitë e tyre në terren nuk do të jenë të mjaftueshme. Ushtar pas ushtari, thonë se kanë nevojë për mbrojtje ajrore, një zonë ndalim-fluturimi.

Futem brenda një automjeti tjetër të blinduar, i cili dy javë më parë po merrte para në bankat e qytetit. Dhe ky i fundit është bërë pjesë e luftës. Ndërsa kalojmë nëpër qytet, me bulevardet e tij të gjera dhe ndërtesat e bukura, arrijmë në një kompleks apartamentesh të epokës sovjetike. Dhe atje takoj Juxhinin, që i ngjason një vikingu, me shumë tatuazhe dhe mjekër ngjyrë portokalli.

“Nëse Kharkivi bie, atëherë e gjithë Ukraina bie,” më thotë 36 vjeçari, Juxhini. Ai është pjesë e një ekipi zbulimi që punon pranë pallateve. Disa nga banesat janë goditur drejtpërdrejt dhe në parkingun e makinave, një makinë është shqyer nga një tjetër sulm me raketa…

(Përkthyer dhe përshtatur në shqip nga BBC)