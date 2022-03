“Do vendosim kursime të forta për qeverinë dhe administratën”- Rama tregon pse shkoi në Dubai: Nuk jam nga ata që bëj turizëm. Në Abu Dabi isha për…

Kryeministri Edi Rama thotë se ideja e kursimeve nuk është e keqe, duke theksuar se edhe për qeverinë dhe administratën do merren masa të tillë.

“Ideja e kursimit nuk është ide e gabuar, në planin tonë do të vendosim kursime shumë të forta për qeverinë për administratën, të energjisë të naftës patjetër, nuk diskutohet që do ta bëjmë. Ndërkohë që në Dubai është hera e parë që unë shkoj për të qëndruar. Nuk jam unë natyre që shkoj për turizëm. Shkova për të nderuar flamurin e Shqipërisë që u ngrit në atje. Shkova siç shkuan të gjithë kryetarët e shteteve. Në Abu Dabi shkova për të diskutuar për probleme, sepse e kam mik princin e kurorës, është miku im personal dhe siç na ndihmoi në atë lagjen në Durrës do të na ndihmojë edhe për këtë situatë”, tha Rama.