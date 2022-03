Abuzimi në tregun e hidrokarbureve, Autoriteti i Konkurrencës delegon përgjegjësinë: Ne mbrojmë konkurrencën në treg, por nuk ulim çmimet!

Pas informimit të mediave për nisjen e një hetimi vetëm disa ditë pas rritjes së çmimit të hidrokarbureve në vend, Autoritetit të Konkurrencës (AK) i është dashur të bëjë një shkrim të gjatë sqarues për problematikën në fjalë, si dhe për pozitën e institucionit karshi zgjidhjes.

Kështu, autoriteti i ngarkuar për të rregulluar tregjet thotë që qëllimi i tij nuk është të luftojë çmimet e larta në vetvete apo të mbrojë konsumatorin direkt, por të ndalë abuzimet me pozitën dominuese të kompanive në treg që vendosin çmime të padrejta.

Autoriteti heq përgjegjësinë nga vetja, teksa u kërkon qytetarëve ta kërkojnë të drejtën e tyre në institucionet për mbrojtjen e konsumatorit. Kjo, edhe për faktin se hetimi i nisur do kohë të përfundojë dhe do të pasohet edhe nga një proces gjyqësor.

“Disa nga kërkesat tuaja mund e duhet të adresohen e me gjasë, të gjejnë zgjidhje pranë institucioneve të tjera publike, pasi në respekt të instrumenteve që ligji na ka dhënë, për sa i përket mbrojtjes së konsumatorit, vendimet e Autoritetit të Konkurrencës, të cilat duhet të jenë të bazuara në ligj e prova (që t’iu qëndrojnë edhe ankimeve në gjykatë), i japin efektet e tyre të shtrira në kohë”, nënvizohet në njoftimin publik.

Sakaq, në rast se provohet abuzimi, gjithë çfarë mund të bëjë AK-ja është penalizimi me gjobë, të cilin thotë se nuk do ta kursejë.

“Çfarë mbetet të bëjnë autoritetet e konkurrencës në pamundësi për të rregulluar çmimet e padrejta, është transparenca me publikun, gjë për të cilën Autoriteti Shqiptar i Konkurrencës është plotësisht i përkushtuar. Ne, më së paku do të bëjmë publike të gjitha gjetjet tona në përfundim të hetimit që kemi nisur dhe më së shumti, do të ndëshkojmë përmes gjobave çdo abuzues të ligjit nr. 9121, datë 28.7.2003 ‘Për mbrojtjen e konkurrencës’, i ndryshuar, nëse provohet shtrembërim i konkurrencës. Sjellim në vëmendjen tuaj, se hetimet e Autoritetit të Konkurrencës kërkojnë kohën e tyre, pasi janë procese të komplikuara marrjeje, kryqëzimi e analizimi të dhënash të shumta e specifike, në mënyrë që vendimi të jetë i bazuar në ligj dhe prova”, nënvizohet në reagim.