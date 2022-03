Bjellorusia gati të pushtojë Ukrainën, Kievi zbulon skenarin që do të përdoret

Ukraina ka pohuar sot se Bjellorusia është ‘e vendosur të pushtojë Kievin’ me forcat e Aleksandër Lukashenkos të gatshme për të kaluar kufirin sonte.





Qendra për Komunikime Strategjike e Kievit tha se nuk mund të përjashtonte mundësinë pas një takimi në Moskë midis presidentit rus Vladimir Putin dhe liderit bjellorus Lukashenko të niste pushtimi i Ukrainës.“Sipas të dhënave paraprake, trupat bjelloruse mund të nisen në një pushtim më 11 mars në orën 21:00 (19:00 GMT),” tha në një deklaratë qendra, e cila u krijua nën Ministrinë e Kulturës dhe Politikës së Informacionit.

Qendra u bëri thirrje bjellorusëve të kundërshtojnë çdo urdhër të paligjshëm – duke përfshirë një pushtim – dhe të ngrihen kundër Lukashenkos. Ai deri më tani ka refuzuar të përfshijë njerëzit e tij në luftë, pasi komandantët thuhet se janë larguar në vend që të bashkohen me luftimet.Ndërkohë, zyrtari i lartë i sigurisë së Ukrainës, Oleksiy Danilov tha se Kievi po tregonte përmbajtje ndaj Bjellorusisë, pavarësisht se vendi po përdorej si pikënisje për planet e Moskës për të sulmuar vendin fqinj, por do të luftojë nëse ushtarët bjellorusë kalojnë kufirin për t’iu bashkuar pushtimit rus.Nëse “një luftëtar kalon kufirin tonë, ne do të luftojmë,” tha Danilov.

Ukraina ka akuzuar gjithashtu sot avionët luftarakë për organizimin e një sulmi me “flamur të rremë” në Bjellorusi si një pretekst për të përfshirë trupat e Aleksandër Lukashenkos në luftime.Kyiv tha se dy bombardues Su-25 kaluan kufirin nga Bjellorusia këtë pasdite, kryen sulme në tokën ukrainase dhe më pas bombarduan vetë Bjellorusinë. Ministri i Mbrojtjes Olexiy Reznikov tha se sulmi ishte planifikuar nga Rusia.

“Qëllimi i këtij provokimi është të detyrojë udhëheqjen aktuale të Bjellorusisë në luftë kundër Ukrainës. Moska po përpiqet t’ju lidhë me gjak”, tha ai.