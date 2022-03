Dita e 16-të e pushtimit/ Shpërthime e viktima në katër qytete, ushtria ruse afrohet pranë Kievit! CIA: Rrezik përdorimi i armëve kimike!

Pushtimi rus në Ukrainë ka hyrë në ditën e tij të 16-të, teksa lufta vijon në të gjitha frontet, ndërsa palët duket se asnjëra nuk ka ndërmend të heqë dorë nga kërkesat e saj, por ato që dëmtohen janë pikërisht qytetarët e pafajshëm ukrainas dhe ushtarët në vijën e parë të luftës.





Por, çfarë ka ndodhur në 24 orët e fundit në territorin e pushtuar ukrainas?

Armëpushimi mes dy vendeve nuk është arritur ende, ndërkohë që, edhe bisedimet e djeshme në Antalia të Turqisë nuk patën asnjë rezultatet konkret. Pas shpërthimit Mariupol në spitalin e fëmijëve, edhe në qytetet Lutsk dhe Dnipro janë vënë në shënjestër të sulmeve ruse.

Rusët kanë rikthyer sërish makthin bërthamor. Pas sulmeve të ditëve të fundit në zonat bërthamore të Çernobilit dhe Zaporizhzhisë, forcat ruse dje, ata bombarduan institutin e fizikës dhe teknologjisë në Kharkiv , qyteti i dytë më i madh në Ukrainë, ku ndodhet një reaktor bërthamor eksperimental.

Presidenti Zelensky në një fjalim natën vonë ka hedhur poshtë pretendimet e Rusisë se Ukraina po zhvillon armë biologjike. Nga ana tjetër forcat ruse janë afruar tre milje (5 km) më afër Kievit në 24 orët e fundit, thotë një zyrtar i lartë i mbrojtjes amerikane.

Në 24 orët e fundit, Rusia tha se korridoret humanitare do të hapen çdo ditë në orën 07:00 GMT për të lejuar evakuimin e civilëve nga pjesë të caktuara të Ukrainës. Kjo përkundër dështimit të disa armëpushimeve të rënë dakord.

Pas Dnipros dhe Lutsk/ Rusia sulm me raketa në një tjetër qytet në perëndim të Ukrainës:

Pas Dnipros dhe Lutsk, Rusia ka sulmuar dhe një qytet tjetër në rajonin perëndimor të Ukrainës. Mediat lokale kanë raportuar për shpërthime të shumta në Ivano-Frankivsk, të cilat janë konfirmuar edhe nga Ministri i Mbrojtjes së Rusisë.

Këto tre qytete nuk ishin sulmuar më parë nga ushtria ruse. Ato po përdoreshin për strehimin e qytetarëve të cilët largoheshin nga zonat e rrezikut.

“Dy raketa të precizionit të lartë, dhe me një rreze të gjatë veprimi sapo goditën dy baza ushtarake ukrainase në qytetet perëndimore të Ukrainës”, shprehet ministri.

Rusia godet ndërtesat e banimit dhe një kopsht! Raportohet për viktima:

Rusia ka zhvendosur sulmet në një rajon tjetër të Ukrainës gjatë orëve të para të mëngjesit të sotëm.

Televizionet dhe mediat ukrainase po raportojnë për shpërthime në Lutsk në veri-perëndim, si dhe në Dnipro, një qytet në brendësi të vendosur në lumin Dnieper dhe një bastion i madh në Ukrainën qendrore-lindore.

Në asnjë prej këtyre zonave nuk janë regjistruar shpërthime më parë. Sirenat e sulmit ajror kishin rënë në disa qytete në Ukrainë në orët para shpërthimeve.

“Rreth orës 6:10… ka pasur tre sulme ajrore në qytet, duke goditur një kopsht fëmijësh dhe një ndërtesë apartamentesh”, thuhet në njoftimin e Shërbimit Shtetëror të Emergjencave, ndërsa mësohet se nga sulmi është regjistruar edhe një viktimë.

Biden planifikon një tjetër ‘goditje’ për Rusinë, ja lëvizja e radhës e SHBA-ve:

Masa, e raportuar nga ‘Reuters’ dhe ‘Bloomberg’, duke cituar burime anonime të administratës së Bidenit, do të hapë rrugën për rritjen e tarifave për importet ruse dhe vjen në krye të sanksioneve të përhapura dhe vendimit të kësaj jave për të ndaluar importet e naftës nga Rusia nga SHBA dhe Mbretëria e Bashkuar.

“Heqja e statusit të Rusisë për marrëdhënie të përhershme normale tregtare do të kërkojë një akt të Kongresit”, tha një zyrtar i lartë i administratës.

Por, ligjvënësit në të dy dhomat e Kongresit kanë shprehur mbështetje për një lëvizje të tillë. Nxjerrja jashtë ligjit e të gjithë tregtisë së SHBA-së me Rusinë do të thellonte problemet tashmë serioze ekonomike me të cilat përballet regjimi i Putinit.

SHBA në gjendje të plotë gatishmërie, Koreja e Veriut po teston ICBM të reja:

Koreja e Veriut po teston ICBM të reja, thotë SHBA dhe paralajmëron se do të vijnë të tjera. Administrata e Joe Bidenit, ka thënë se dy lëshimet e raketave të Koresë së Veriut në javët e fundit ishin testime të një ICBM të re të fuqishme me rreze të gjatë.

Ajo paralajmëroi se së shpejti mund të pasojë një provë me rreze të plotë, raporton AP, përcjell Bota sot. Testet ishin të një rakete që thuhet se është më e madhe se një ICBM e Koresë së Veriut e lëshuar në vitin 2017, e cila u vlerësua se ishte e aftë të arrinte në Shtetet e Bashkuara.

Forcat amerikane të mbrojtjes raketore dhe zbulimit në Paqësor janë vendosur në një gjendje “gatishmërie të shtuar” në përgatitje për një test me rreze të plotë, tha një zyrtar i lartë i administratës.

Zyrtari përshkroi vlerësimin e inteligjencës amerikane për lëshimet e fundit në kushte anonimiteti. Koreja e Veriut ka pretenduar se lëshimet e 4 marsit dhe 26 shkurtit ishin thjesht për të testuar kamerat që do të instaloheshin në një satelit spiun.

Rezolutat e shumta të Këshillit të Sigurimit të OKB-së e ndalojnë Korenë e Veriut të gjuajë ICBM dhe SHBA do të shpallë një raund të ri sanksionesh të premten, që synon ta bëjë më të vështirë për vendin qasjen në teknologjinë e nevojshme për programet e tij të armëve, tha zyrtari.

Testi i vitit 2017 ishte pjesë e një serie testesh që nxitën presidentin e atëhershëm Donald Trump, të kërcënonte liderët e Koresë së Veriut me “zjarr dhe tërbim” dhe i solli të dyja vendet në prag të një konflikti më serioz.

Raketa e re u zbulua për herë të parë për publikun në vitin 2020 gjatë festimeve që shënuan ditëlindjen e 75-të të Partisë Komuniste të Koresë së Veriut në Phenian.

Zelensky sfidon Putinin: Populli po lufton me këmbëngulje kundër pushtuesit, ky është fati ynë!

Ndërkohë që pushtimi i Rusisë ka hyrë në javën e tretë, Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky vazhdon të mbetet sfidues, duke theksuar se “kurrë nuk do të jenë skllevër të Rusisë apo të Presidentit të saj Vladimir Putin”.

Në një video të postuar në llogarinë e tij në Telegram, Zelensky, ende i tronditur nga sulmi rus në maternitetin e qytetit Mariupol falënderoi popullin e Ukrainës që me këmbëngulje po lufton kundër forcave pushtuese që kanë bombarduar vendin.

Pasi shpalli një ligj që lejon Ukrainën të konfiskojë çdo pronë në pronësi të Rusisë ose banorëve rusë, Zelensky i dërgoi një mesazh tjetër Putinit, por pa përmendur emrin e tij.

“Falë ushtrisë sonë, gardës kombëtare, rojeve kufitare, policisë, Forcave të Mbrojtjes Territoriale dhe të gjithëve që iu bashkuan mbrojtjes së shtetit, ne nuk u bëmë skllevër dhe nuk do të bëhemi kurrë. Sepse ky është shpirti ynë, ky është fati ynë.”, tha ai.

Kina: Situata në Ukrainë është shqetësuese!

Kryeministri kinez, Li Keqiang, ka bërë thirrje për përmbajtje në konfliktin në Ukrainë për të shmangur një fatkeqësi humanitare.

Ndërsa e quajti situatën me të vërtetë shqetësuese, Li shmangi kritikimin e pushtimit rus në komentet e tij në një konferencë shtypi në Pekin të premten, më 11 mars.

“Ne sinqerisht shpresojmë se situata do të lehtësohet dhe paqja do të kthehet sa më parë,” tha Li, i cili shtoi shtoi se është e rëndësishme tani të mbështesin Rusinë dhe Ukrainën në negociatat e tyre.

Vladimir Putin: Nuk duam të izolohemi nga askush!

“Rusia nuk ka ndërmend të izolohet nga askush dhe është e hapur për të punuar me të gjithë partnerët tanë të huaj që duan”.

Kështu deklaroi mbrëmë Presidenti rus, Vladimir Putin, gjatë një takimi me anëtarë të qeverisë ruse.