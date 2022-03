FOTO/ Njihuni me 7 fëmijët e Elon Musk dhe emrat e tyre të çuditshëm

Ditën e djeshme qarkulluan lajmet se miliarderi Elon Musk dhe ish-partnerja e tij Grimes janë bërë përsëri prindër. Ata kanë mirëpritur në jetë një vajzë, të cilën e kanë quajtur Exa Dark Sideræl. Mirëpo, manjati i teknologjisë, Elon Musk është bërë baba 7 herë.





7 fëmijët e themeluesit të SpaceX:

Nevada Alexander Musk

Pas martesës në janar 2000, Musk dhe autorja kanadeze Justine Wilsonsollën në jetë djalin e tyre, Nevada Alexander Musk në 2002. Nevada ndërroi jetë vetën 10 javë pas lindjes nga sindroma e vdekjes së foshnjave.

Griffin dhe Xavier Musk

Pasi humbën fëmijën e parë , Musk dhe Wilson iu drejtuan procedurave in-vitro për të rritur familjen e tyre. Ajo lindi djemtë binjakë Griffin dhe Xavier Musk në prill të vitit 2004. Djemtë tani janë 17 vjeç.

Kai, Sakson dhe Damian Musk

Ish-çifti përdori gjithashtu in-vitro për të sjellë në jetë djemtë trenjakë Kai, Saxon dhe Damian në janar 2006. Musk dhe Ëilson u divorcuan në vitin 2008.

X AE A-XII Musk

Pas dy martesave me yllin e “Westworld” Talulah Riley dhe një lidhje të shkurtër me aktoren Amber Heard, Musk filloi një lidhje me këngëtaren Grimes në maj 2018. Ajo lindi djalin e tyre, X AE A-XII, në maj 2020. X tani është 1 vjeç. Ata e quajtën fillimisdjalin e tyre X Æ A-12, por “Æ” dhe “12” nuk lejohen si pjesë e emrave nga ligji i Kalifornisë, duke i detyruar ata të ndryshojnë emrin.

Exa Dark Sideræl Musk

Grimes zbuloi në mars të vitit 2022 se ajo dhe themeluesi i SpaceX kishin sjellë në jetë vajzën e tij të parë, Exa Dark Sideræl Musk, nëpërmjet një surrogate në dhjetor 2021. Asaj iu dha pseudonimi Y pasi fëmija i tyre tjetër u quajt X.