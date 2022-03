Hetimi i Becchetti-it, zbulohen arsyet pse PS rrëzoi kërkesën e PD për ngritjen e Komisionit Hetimor

Gjykata Kushtetuese nisi shqyrtimin e çështjes së kërkuar nga PD për shfuqizimin e vendimit të Kuvendit për ndalimin e ngritjes së komisionit hetimor për çështjen “Becchetti”. Pas relatimit të çështjes nga anëtarja Fiona Papajorgji, përfaqësuesit e PD-së, parashtruan përpara trupës kushtetuese arsyet pse mohimi që ka bërë Kuvendi për ngritjen e Komisionit Hetimor është antikushtetuese.





Gjatë seancës që zgjati mbi 4 orë dhe Kushtetuesja u tërhoq për vendim, u mësuan edhe disa nga arsyet që çuan në dështimin e ngritjes së këtij komisioni, pavarësisht se ka pasur komunikim zyrtar mes dy krerëve të grupeve parlamentare.

Përfaqësuesi i PD-së, Marash Logu, rrëzoi të dyja pretendimet që Avokatura e Shtetit ka ngritur në shkresën drejtuar Kuvendit për mosvotimin e ngritjes së komisionit hetimor.

Sipas tij, pretendimi se komisioni nuk duhet të ngrihet, pasi procese të tjera gjyqësore janë akoma të papërfunduara, “është një çështje e ezauruar nga Gjykata Kushtetuese në vitin 2014, ku është shprehur se fakti që një çështje e ngjashme po hetohet nga prokuroria, nuk përbën apriori pengesë për ngritjen e komisionit hetimor, aq më tepër kur në kërkesë është përjashtuar shprehimisht mundësia e ngritjes së akuzës penale apo nxjerrja e përgjegjësisë penale.

Ne kemi përjashtuar mundësinë që komisioni hetimor të ushtrojë çfarëdolloj veprimtarie që i përket organit të akuzës”. Nga ana tjetër, përfaqësuesi i Kuvendit, Erind Mërkuri, e bazoi rrëzimin e kërkesës në dy argumente kryesore, një prej të cilëve ishte edhe cenimi i konfidencialitetit në këtë proces, duke pretenduar se gjetjet mund të ndikonin në proceset e tjera të shtetit ndaj këtij individi apo rihapjen e proceseve ku shteti ka fituar ndaj Becchetti-t.

I pyetur nga kryetarja e Kushtetueses, Vitore Tusha, se çfarë përpjekjesh apo veprimtarish konkrete ka bërë Kuvendi që të vazhdojë dialogun për një kërkesë të tillë, Mërkuri konfirmoi se “ka pasur diskutime nga kryetari i Grupit Parlamentar të PD-së me kreun e Grupit të PSsë për 3 komisionet hetimore. Negociatat që kanë zhvilluar janë konkluduar në ngritjen e dy komisioneve. Ka pasur takime dhe email-e ndërmjet këtyre dy personave, por përmbajtjen e tyre unë nuk kam dijeni”.

Përfaqësuesi i Avokaturës së Shtetit, Embro Ahmetaj, deklaroi se: “Janë në proces gjyqësor 5 çështje në lidhje me Becchetti-n, personave të lidhur me të dhe kompanive të lidhura me të”, dy prej të cilave tha se i ka fituar shteti shqiptar. Ahmetaj siguroi se deri në këtë moment, shteti shqiptar nuk i ka paguar asnjë qindarkë shtetasit Becchetti.

“Në dijeninë time dhe sa konfirmon Avokatura e Shtetit, Shqipëria nuk ka paguar deri në këtë moment asnjë pagesë sado fare të vogël për vendimin për të cilin ne flasim”, tha ai teksa shtoi se deri tani nuk ka asnjë faturë financiare, duke mohuar shifrën prej 110 milionë eurosh si detyrime.

Ahmetaj, në ruajtjen e parimit të konfidencialitetit, pyeti përfaqësuesit e PD-së nëse Grupi i tyre Parlamentar parashikon të thërrasë në komision për të dëshmuar prokurorë apo gjyqtarë që kanë marrë pjesë në proceset ndaj z. Beccheti. Në lidhje me këtë, sekretari i përgjithshëm i PD-së, Gazment Bardhi, deklaroi se:

“Nuk ka asnjë pjesë në objektin tonë të kërkesës në Kuvend që kërkojmë kontroll të veprimtarisë së organeve të drejtësisë”.

Kujtojmë që Francesco Becchetti, i shpallur në kërkim nga Shqipëria që prej vitit 2015, u dënua me 17 vite burgim nga Gjykata e Tiranës më 23 shkurt./ Panorama