Ikën nga lufta, fëmijët ukrainas me kancer mbërrijnë në Spanjë për trajtim

Njëzet e pesë fëmijë ukrainas me kancer, të cilët ikën nga lufta në vendin e tyre, fluturuan me një avion të forcave ajrore spanjolle të premten nga Polonia në Madrid, ku do të marrin trajtim, tha Ministria e Mbrojtjes e Spanjës.





Fëmijët, të shoqëruar nga anëtarët e familjes, u dërguan menjëherë në spitalet e Madridit për kontrolle për të përcaktuar nëse do të qëndrojnë në spital apo mund të shkojnë në strehimin e siguruar për refugjatët ukrainas të luftës, tha Dr. Ana Fernandez-Teijeiro, presidente e grupit të onkologjisë pediatrike të Spanjës SEHOP.

Në fluturim, kishte edhe 22 refugjatë të tjerë ukrainas të luftës, duke përfshirë disa fëmijë, tha qeveria spanjolle.

SEHOP i Spanjës, një organizatë profesionale për onkologët pediatër, punoi me Fondacionin Aladina të Spanjës dhe St. Jude Global, të lidhur me Spitalin Kërkimor të Fëmijëve St. Jude në Shtetet e Bashkuara, për të sjellë 25 fëmijët ukrainas me kancer në Spanjë, tha Dr. për CNN.

Bashkëpunime të ngjashme po i shtyjnë fëmijët ukrainas me kancer të marrin trajtim edhe në vende të tjera evropiane, nga një zonë hoteli pranë Varshavës, Poloni, shtoi Dr. Fernandez-Teijeiro.

Ka rreth 1,000 refugjatë ukrainas të luftës në Spanjë deri më sot, të cilët kanë kërkuar ndihmë nga qeveria, dhe ata janë aktualisht në strehimore refugjatësh, të tilla si shtëpi, hotele ose qendra refugjatësh, tha zyra e shtypit e Ministrisë së Përfshirjes dhe Migracionit të Spanjës për CNN.

Spanja ka përgatitur 17,000 shtretër shtesë, tha zyra e shtypit.

Janë rreth 114,000 ukrainas që jetojnë në Spanjë, tha së fundmi kryeministri Pedro Sanchez. Zyra e shtypit e ministrisë i tha CNN se mendonte se disa nga ardhjet fillestare të refugjatëve të luftës shkuan drejtpërdrejt për të qëndruar me anëtarët e familjes ose miqtë e tyre ukrainas, pa njoftuar qeverinë.