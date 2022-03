“Kemi formuluar kërkesa specifike për Ukrainën, po i diskutojnë me SHBA-të dhe aleatët e tjerë”, Kremlini tregon kur do të ndalet lufta

Kremlini ka deklaruar se lufta në Ukrainë do të përfundojë atëherë kur Rusia të merret seriozisht nga Perëndimi.





Sekretari i Shtypit në Presidencën ruse, Dimitri Peskov ka thënë se lufta do të përfundojë kur Perëndimi të veprojë mbi shqetësimet e shprehura të Rusisë, që lidhen me vrasjen e civilëve në Ukrainën lindore dhe ekspansionin e NATO-s në Lindje.

Kur është pyetur nga gazetarët lidhur me luftën, Peskov ka deklaruar se Rusia beson që Ukraina është duke i diskutuar kërkesat e Moskës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët tjerë.

“Rusia ka formuluar kërkesa specifike për Ukrainën, lidhur me zgjidhjen e këtyre çështjeve. Me sa kuptojmë ne, ukrainasit janë duke i diskutuar këto kërkesa me këshilltarët e tyre, që në rend të parë është SHBA dhe shtetet e BE-së”, është përgjigjur Peskov.