Magjia e shpirtit dhe funk-ut në vitet ‘70/ Fotografi që kapi dekadën e fundit të egër të Hollivudit

Nuk është e pazakontë që një vendas i Hollivudit si Randall Slavin të rritet duke dashur të bëhet aktor.





Por shoqërimi me yjet e rinj premtues e çoi Slavin në një drejtim tjetër: fotografinë. Gjatë viteve 1990, i “armatosur” me një aparat fotografik Olympus Stylus, ai u bë kronikani vizual i të famshmëve të rinj të Hollivudit — brezi i fundit i muzikantëve dhe aktorëve para internetit, si Hilary Swank dhe Charlize Theron, të cilët në atë kohë ende po përpiqeshin t’ia dilnin në biznes.

“Mendoj se isha i vetëdijshëm se isha rreth njerëzve të veçantë,” shkroi Slavin në librin e tij, “Ne të gjithë duam diçka të bukur”.

Libri përshkruan karrierën e Slavinit, nga fotot e sinqerta të miqve të tij në prag të yjeve deri te veprat e tij të fundit me shkëlqim, duke zbuluar aftësinë e tij për të kapur emocione të pambrojtura. Çdo faqe është e mbushur me fytyra të njohura, si Lindsay Lohan, Reese Witherspoon, Jennifer Garner, Amber Heard, Rose McGowan dhe Tara Reid.

“Një nga fokuset e mia kryesore është t’i bëj njerëzit të harrojnë se po fotografohen, sepse kjo është ajo që i bën njerëzit të ndihen të ngurtë,” tha ai në një intervistë telefonike. “Është kënaqësi të kalosh pak kohë me këto legjenda, ndaj dua të shfrytëzoj kohën që kam për t’i njohur… Më pëlqen të flas shumë gjatë xhirimeve të mia”.

I lindur dhe i rritur në LA, Slavin kishte dashur të bëhej aktor. Ai e krahasoi Hollywood-in me Pachinko, një lojë japoneze që i ngjan një makinerie pinball: “Të gjithë vijnë (këtu) duke dashur të bëhen aktorë dhe më pas filtrojnë ngadalë dhe gjejnë vendin e tyre.”

Gjatë viteve 1990, ai pati role të vogla në filma të suksesshëm, si “Primal Fear” dhe “Legends of the Fall”, por për të mbështetur ëndrrat e tij të aktrimit, Slavinit i nevojiteshin koncerte të tjera anësore. Në fillim të të 20-ave, ai ishte duke punuar në një pikë karburanti Chevron në La Cienega, në Hollywood, kur vendosi të provonte dorën e tij për të bërë foto. Ai u miqësua me pronarin e një studioje fotografike me kokë përballë rrugës, i cili i dha atij disa udhëzime bazë, dhe menjëherë pas kësaj ai po bënte fotografi me kokën e miqve të tij — duke përfshirë Hilary Swank, e cila, në një foto, sapo kishte prerë flokët për t’u shprehur. përbuzje për t’u pushuar nga shfaqja e suksesshme televizive “Beverly Hills 90210”.

“Isha shumë me fat që shumë nga miqtë e mi… më lanë të eksperimentoja me ta, dhe më ndihmoi kur ata shpërthyen dhe u bënë yje të filmit. Sigurisht që pata një këmbë të madhe me shumë fotografë të tjerë që po fillonin.” tha Slavini.

Portreti i parë i personazheve të famshme që ai bëri ishte i këngëtarit kryesor të The Black Crowes, Chris Robinson në “parajsën e tij hipi në kodrat mbi bulevardin Sunset” dhe Charlize Theron, një mike e vjetër, e ftoi dikur për të etiketuar dhe dokumentuar një udhëtim në Afrikën e Jugut. .

“Unë po thithja ajër të rrallë dhe doja të kujtoja çdo moment”, shkruante Slavin në libër.

Një odë për Nju Jorkun: Foto vintage të kulmit të punk-ut të qytetit. Me aparatin e tij në dorë, Slavini dukej se ishte në të gjitha vendet e duhura në kohën e duhur. Ai kapi një imazh të Leonardo DiCaprio-s – pak para publikimit të filmit “Titanic” – duke u shoqëruar me Theron në festën e ditëlindjes së saj në Bar Marmont ikonë të Hollivudit.

“I kishit këto vende të pabesueshme me njerëz që pushonin dhe i lëshonin flokët”, shpjegoi ai. “Unë nuk e di nëse kjo ndodh më.”

Duke kaluar nëpër arkivin e tij, Slavin gjeti edhe disa fytyra befasuese: “Gjashtë vjet përpara zbulimit të tij në ‘Hustle and Flow’, Terrence (Howard) ishte në festën time të ditëlindjes. Nuk e njihja. Thjesht mbajta kamerën lart për të Vite më vonë pashë foton dhe kuptova se ai po shikonte drejtpërdrejt në kamerë”, shkroi Slavin në “Të gjithë duam diçka të bukur”.

Mediat sociale i kanë hapur dyert e Hollivudit, por fotot e Slavin japin një pasqyrë të një kohe kur të famshëm mund të festonin në privatësi relative.

Aktori James Van Der Beek shfaqet në sfondin e një fotografie, i veshur me mjekër, syze dhe një kapele bejsbolli. Ishte viti 1999 dhe ai tashmë kishte fituar famë si Dawson Leery në “Dawson’s Creek”.

“Gjithçka në lidhje me të thotë: “Mos i kushtoni vëmendje djalit të hutuar me xhaketë shumë të gjerë”, tha Van Der Beek në një postim në Instagram , duke vënë në dukje se imazhet e Slavin kapën një kohë përpara se të gjithë të mbanin një aparat fotografik në xhepat e tyre.

Slavini ra dakord. “Të gjithë mendojnë se të 20-at e tyre ishin një kohë e veçantë, por unë gjithashtu mendoj se ishte një kohë e veçantë sepse ishte pikërisht përpara internetit, mediave sociale dhe celularëve. Këto tre gjëra erdhën dhe privatësia doli jashtë dritares,” tha ai. Nuk është e lehtë të arrish në Hollywood si aktor, por është po aq e vështirë të fillosh si fotograf.

Në rastin e Slavinit, mjeshtëria e tij iu dha një shtysë nga një leje për të gjithë aksesin në jetën e miqve të tij të Hollivudit. Por ai nuk ishte i shtyrë nga ëndrrat e ekspozimit. Imazhet e hershme bardh e zi të Slavin ishin menduar thjesht si një ditar vizual i kohërave të shkëlqyera që ata po jetonin.

“Isha shumë me fat që isha në vendin e duhur në disa kohë shumë magjike”, tha ai.

LA ndihet jashtëzakonisht i madh, por kur je këtu është një qytet i vogël, një qytet i vogël i vogël kompanish dhe të gjithë punojnë për të njëjtën fabrikë.”