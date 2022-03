“Mund të shkatërrojë qytetërimin në mbarë botën”/ Si e vlerësojnë studiuesit probabilitetin dhe ashpërsinë e luftës bërthamore?

Një ditë javën e kaluar, u zgjova në mëngjes dhe hodha sytë nga dritarja për të parë diellin që po shkëlqente. Lagjja ime në zonën e qytetit të Nju Jorkut ishte e qetë dhe normale. “Mirë, mirë,” thashë me vete, ” e kaluam natën pa një luftë bërthamore.”





Unë punoj për Institutin Global të Rrezikut Katastrofik, një institut me bazë në SHBA, ku është detyra ime të mendoj për kërcënimet më të rënda të njerëzimit në të ardhmen. Është e rrallë, megjithatë, që unë kam shkuar për të fjetur duke pyetur veten nëse e nesërmja do të sjellë një konflikt me armë bërthamore.

Në ditët e para të pushtimit rus të Ukrainës, konflikti po përshkallëzohej aq shpejt sa mund të kishte shkuar deri në një luftë bërthamore. Vendi im, Shtetet e Bashkuara, mbështesin Ukrainën, duke e bërë atë një objektiv të mundshëm të një sulmi bërthamor rus. Për fat të mirë, kjo nuk ka ndodhur.

A duhet të strehohem në një vend relativisht të sigurt?

Nëse pushtimi i Ukrainës ose ndonjë ngjarje tjetër do të rezultojë në luftë bërthamore, ngre pyetje jashtëzakonisht të rëndësishme. Për individin: a duhet të strehohem në një vend relativisht të sigurt? Për shoqërinë njerëzore: a duhet të përgatiten sistemet globale të prodhimit të ushqimit për dimrin bërthamor? Në skenarin më të keq, një luftë bërthamore mund të shkaktojë kolapsin e qytetërimit global, duke rezultuar potencialisht në dëme masive në të ardhmen e largët.

Megjithatë, nëse një ngjarje do të rezultojë në luftë bërthamore është thellësisht e pasigurt, siç janë edhe pasojat. Pajtimi i këtij tensioni midis rëndësisë së vlerësimit të rrezikut të luftës bërthamore dhe vështirësisë për ta bërë këtë është një fokus kryesor i kërkimit tim. Pra, si t’u qasemi këtyre pasigurive dhe çfarë mund të na thotë ajo se si t’i interpretojmë ngjarjet e sotme?

Rreziku në përgjithësi llogaritet si probabiliteti i ndodhjes së ndonjë ngjarjeje të padëshiruar, shumëzuar me ashpërsinë e ngjarjes nëse ndodh. Rreziqet e zakonshme mund të maten duke përdorur të dhënat e ngjarjeve të kaluara. Për shembull, për të matur rrezikun që të vdisni në një aksident me makinë, mund të përdorni të dhëna të bollshme për aksidentet e kaluara me makinë dhe t’i segmentoni ato sipas kritereve të ndryshme, si ku jetoni dhe sa vjeç jeni. Ju personalisht nuk keni vdekur kurrë në një aksident automobilistik, por shumë njerëz të tjerë kanë vdekur, dhe këto të dhëna bëjnë për kuantifikimin e besueshëm të rrezikut. Pa këto dhe të dhëna të ngjashme, industria e sigurimeve nuk do të mund të operonte biznesin e saj.

Rreziku që të vdisni në një luftë bërthamore nuk mund të llogaritet në të njëjtën mënyrë. Ka pasur vetëm një luftë bërthamore të mëparshme – Lufta e Dytë Botërore – dhe një pikë të dhënash nuk mjafton. Për më tepër, bombardimet atomike në Hiroshima dhe Nagasaki ndodhën 77 vjet më parë, në rrethana që nuk vlejnë më. Kur filloi Lufta e Dytë Botërore, armët bërthamore nuk ishin shpikur ende, dhe kur ndodhën bombardimet në Japoni, SHBA-ja ishte i vetmi vend me armë bërthamore. Nuk kishte asnjë parandalim bërthamor, asnjë kërcënim për shkatërrim të sigurt të ndërsjellë. Nuk kishte gjithashtu asnjë tabu kundër përdorimit të armëve bërthamore, as nuk kishte ndonjë traktat ndërkombëtar që rregullonte përdorimin e tyre.

Nëse Lufta e Dytë Botërore do të ishte gjithçka që duhej të vazhdonim për të vlerësuar rrezikun e luftës bërthamore, kuptimi ynë do të ishte shumë i kufizuar. Megjithatë, ndërsa mund të ketë vetëm një pjesë të të dhënave për t’u mbështetur, ka gjithashtu shumë informacione të rëndësishme – burime njohurish që mund të na ndihmojnë të kuptojmë rrezikun.

Një shembull janë ngjarjet që shkuan pjesërisht në luftën bërthamore, siç është kriza e raketave Kubane. Pushtimi i vazhdueshëm rus i Ukrainës me shpresë do të rezultojë të jetë një tjetër – e vetmja mënyrë që nuk do të ndodhë është nëse kthehet në një luftë të vërtetë bërthamore. Unë jam në dijeni të 74 ngjarjeve “pjese të rrugës”: 59 të përpiluara në një studim që grupi im bëri mbi probabilitetin e luftës bërthamore dhe, në një studim të veçantë, 15 ngjarje të tjera, në të cilat goditjet e asteroideve shkaktuan shpërthime që mund të jenë ngatërruar me një sulm bërthamor. Ka pothuajse me siguri më shumë ngjarje të tilla, duke përfshirë disa për të cilat nuk ka të dhëna publike.

Skenarë të qëllimshëm dhe të paqëllimshëm

Një burim tjetër i rëndësishëm informacioni është një hartë konceptuale e skenarëve të ndryshëm në të cilët mund të ndodhë lufta bërthamore. Në përgjithësi, ekzistojnë dy lloje skenarësh: lufta e qëllimshme bërthamore, në të cilën njëra palë vendos të nisë një sulm bërthamor me goditje të parë, siç është Lufta e Dytë Botërore. Dhe një luftë e paqëllimshme bërthamore, në të cilën njëra palë beson gabimisht se është nën sulm bërthamor dhe lëshon armë bërthamore. Shembujt përfshijnë incidentin e Able Archer-it të vitit 1983, kur BRSS fillimisht keqinterpretoi stërvitjet ushtarake të NATO-s, dhe incidentin e raketës norvegjeze të vitit 1995, kur një eksperiment u ngatërrua shkurtimisht me një raketë.

Së fundi, ka informacione rreth ngjarjeve specifike që mund të ofrojnë një udhëzues. Për shembull, në pushtimin e vazhdueshëm rus të Ukrainës, një parametër i rëndësishëm është gjendja mendore e Vladimir Putinit. Lufta bërthamore ka më shumë gjasa nëse ai është i zemëruar, me temperament, i poshtëruar apo edhe vetëvrasës. Faktorë të tjerë përfshijnë nëse Ukraina ka sukses në luftimin e ushtrisë ruse, nëse NATO përfshihet më shumë në operacione të drejtpërdrejta ushtarake dhe nëse ndodh ndonjë alarm i madh i rremë.

Çdo do të ishte katastrofike për zonat e prekura

Çdo luftë bërthamore, sado “e vogël”, do të ishte katastrofike për zonat e prekura. Megjithatë, ajo që i bën armët bërthamore kaq shqetësuese nuk është dëmi që mund të shkaktohet nga një shpërthim i vetëm. Kjo mund të jetë e madhe në vetvete, por është ende e krahasueshme me dëmin që mund të shkaktohet nga eksplozivët tradicionalë, jo bërthamorë. Lufta e Dytë Botërore është ilustruese: nga rreth 75 milionë njerëz që vdiqën në këtë konflikt, vetëm rreth 200,000 u vranë nga armët bërthamore. Sasi të krahasueshme shkatërrimi u shkaktuan nga bombardimet me qilima të qyteteve si Berlini, Hamburgu dhe Dresdeni. Armët bërthamore janë të tmerrshme, por edhe armët konvencionale nëse përdoren në sasi të mjaftueshme.

Ajo që i bën armët bërthamore kaq shqetësuese është se ato e bëjnë shumë të lehtë të shkaktojnë kaq shumë shkatërrim. Me një urdhër të vetëm lëshimi, një vend mund të shkaktojë shumë herë më shumë dëm se sa ka ndodhur në të gjithë Luftën e Dytë Botërore, dhe ata mund ta bëjnë këtë pa dërguar një ushtar të vetëm jashtë shtetit, duke dorëzuar në vend të kësaj koka bërthamore me raketa balistike ndërkontinentale. Shkatërrimi në masë ka qenë prej kohësh i mundur, por kurrë nuk ka qenë kaq e lehtë.

Kjo është arsyeja pse tabuja kundër përdorimit të armëve bërthamore është kaq e rëndësishme. Tabuja shërben për t’i ndihmuar vendet t’i rezistojnë çdo tundimi që mund të kenë për të përdorur armë bërthamore. Nëse është në rregull të përdorësh një armë bërthamore, atëherë ndoshta është gjithashtu në rregull të përdorësh dy, ose tre, ose katër, e kështu me radhë derisa të shkaktohet shkatërrim masiv global.

Çdo person ka shumë më tepër gjasa të vdesë në një luftë bërthamore, ku…

Përsa i përket rrezikut, dallimi midis një lufte bërthamore “të vogël” dhe “të madhe” është i rëndësishëm. Çdo person i caktuar – ju, për shembull – ka shumë më tepër gjasa të vdesë në një luftë bërthamore në të cilën janë përdorur 1000 armë bërthamore në krahasim me atë në të cilën përdoret vetëm një armë bërthamore. Për më tepër, qytetërimi në tërësi mund t’i rezistojë lehtësisht një lufte me një armë të vetme bërthamore ose një numër të vogël armësh bërthamore, ashtu siç bëri në Luftën e Dytë Botërore. Në një numër më të madh, aftësia e qytetërimit për t’i bërë ballë efekteve do të vihej vërtet në provë. Nëse qytetërimi global dështon, atëherë ndikimet hyjnë në një kategori më serioze të ashpërsisë, një situatë në të cilën rrezikohet qëndrueshmëria afatgjatë e njerëzimit. Mjafton të thuhet se numri i armëve bërthamore të nevojshme për të shtyrë ndikimet në këtë kategori është një tjetër pikë e pasigurisë së thellë.

Duke pasur parasysh gjithë këtë pasiguri, është e drejtë të merret parasysh se për çfarë është e mirë analiza e rrezikut. Në këtë kontekst, kërkimi i grupit tim mbi rrezikun e luftës bërthamore merr dy kritika të zakonshme. Disa njerëz thonë se është shumë sasiore. Të tjerë thonë se nuk është mjaftueshëm sasior. Njerëzit që mbështesin teorinë “shumë sasiore” argumentojnë se lufta bërthamore është një rrezik që në thelb nuk mund të matet, ose së paku nuk mund të matet me ndonjë shkallë adekuate ashpërsie, dhe për këtë arsye është e gabuar edhe të provohet. Njerëzit që mbështesin teorinë “jo mjaftueshëm sasiore” argumentojnë se vlerësimet e rrezikut janë thelbësore për një vendimmarrje të shëndoshë dhe se disa vlerësime, sado të meta dhe të pasigurta, janë më mirë se asnjë.

Për mendimin tim, të dyja këndvështrimet kanë disa merita dhe kanë informuar qasjen time ndaj analizës së rrezikut të luftës bërthamore. Ka vendime të rëndësishme që varen nga rreziku i luftës bërthamore, si për shembull se si vendet e armatosura bërthamore duhet të menaxhojnë armët e tyre dhe të vazhdojnë me çarmatimin. Kjo na jep një arsye të fortë për t’u përpjekur të përcaktojmë sasinë e rrezikut. Megjithatë, në përpjekjen për këtë, është e rëndësishme të jemi të përulur dhe të mos pretendojmë se dimë më shumë për rrezikun se sa ne në të vërtetë. Kuantifikimi i rremë i rrezikut krijon rrezikun e tij, rrezikun e një vendimmarrjeje të keqe. Duke pasur parasysh rreziqet jashtëzakonisht të larta, është e rëndësishme që ta marrim këtë të drejtë.

Po atëherë për situatën aktuale, pushtimin rus të Ukrainës? Cili është rreziku që kjo të degradojë në luftë bërthamore? Nuk mund t’ju citoj një numër të saktë për shkak të paqartësive të panumërta dhe ndryshimit të shpejtë të gjendjes së situatës. Ajo që mund të them është se është një perspektivë që ia vlen të merret jashtëzakonisht seriozisht.

(Përkthyer dhe përshtatur në shqip nga BBC)