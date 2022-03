Paralajmëron ndërhyrjen e qeverisë/ Rritja e çmimit, Rama takim me furnizuesit e naftës në vend

Kryeministri Edi Rama, së bashku me ministret Belinda Balluku dhe Delina Ibrahimaj do të zhvillojë sot në orën 09:00 një takim me furnizuesit e naftës.





Mësohet se, takimi do të jetë për pasojat e luftës në çmimet e karburantit dhe ndërhyrjen e drejtpërdrejtë të qeverisë, gjë të cilën Rama e bëri me dije vetë gjatë komunikimit live në Facebook.

‘Nesër paradite në mëngjes, do të ulem në tryezë me të gjithë furnizuesit e naftës, i kemi thirrur të gjithë. Do t’i prezantojmë me masën e parë, me një akt normativ që hyn në fuqi menjëherë me forcën e ligjit që qeveria do të hyjë drejtpërdrejt në bordin kombëtar të furnizimit me karburant të shqiptarëve,” tha Rama.

Një ditë më parë në një dalje publike, Kryeministri Rama tha se brenda 48 orëve do të publikojnë masat e reja për menaxhimin e krizës, ku ndër të tjera bëri me dije se, një ndër masat e para që do të merren është pikërisht krijimi i një bordi për naftën.

Sipas Ramës, asnjë çmim në tregun e naftës nuk do të vendoset pa u miratuar më parë nga ky bord.