Pas disa muajsh në lidhje, Kim Kardashian publikon për herë të parë foto me Pete Davidson në Instagram

Do apo nuk do Kanye West, Kim Kardashian po e jeton në maksimum lidhjen e saj me Pete Davdison dhe nuk ka ndërmend të bëjë hapa pas. Ata tashmë kanë 4 muaj në një lidhje dhe gjërat duket se po bëhen serioze dhe zyrtare tanimë.





Edhe pse kanë bërë disa herë dalje publike dhe madje kanë shkëmbyer një puthje pranë fotografëve, Kim kurrë nuk kishte postuar kurrë me Pete. Dhe pritja e fansave ka marrë fund mbrëmjen e sotme.

Themeluesja e “SKIMS” ka ndarë me të gjithë botën dy foto krah Pete ku duken më të afërt se kurrë. Ajo ka publikuar në Instagram një foto-album dy prej të cilave janë me komedianin. Postimi ka marrë vëmendjen e fansave të cilët kanë vërshuar në komente. Teksa kurioziteti më i madh tashmë lidhet me reagimin e Kanye.