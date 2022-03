Pas Dnipros dhe Lutsk/ Rusia sulm me raketa në një tjetër qytet në perëndim të Ukrainës (VIDEO)

Pas Dnipros dhe Lutsk, Rusia ka sulmuar dhe një qytet tjetër në rajonin perëndimor të Ukrainës.

Mediat lokale kanë raportuar për shpërthime të shumta në Ivano-Frankivsk, të cilat janë konfirmuar edhe nga Ministri i Mbrojtjes së Rusisë.

Ministry of Defense of Russia:

▪️Long-range high-precision weapons hit Ukrainian military infrastructure facilities. The military airfields in Lutsk and Ivano-Frankivsk were put out of action.

▪️DPR troops liberated the city of Volnovakha. pic.twitter.com/Q0LXlgRDyb

— Patrick Emek (@14wombat1) March 11, 2022