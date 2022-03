“Po nuk ranë çmimet do bjerë qeveria!” Nis protesta për rritjen e çmimeve para kryeministrisë (VIDEO)

TIRANË- Protesta e rritjes së çmimeve ka shënuar ditën e saj të tretë, kësaj radhe “frymës” së protestës i është bashkuar edhe rinia. Paraditen e sotme, studentët e “UBT-së” kanë marshuar në rrugët e Tiranës me pankarta në dorë. Studentët paralajmëruan se do në orën 17:00 protesta do të vijonte përpara kryeministrisë. Të pyetur nëse janë penalizuar ditën e sotme, studentët janë përgjigjur në kor se ata tashmë janë të penalizuar duke qenë se u duhet të punojnë për të siguruar jetesën studentore.





Në përditësim…