Protesta për rritjen e çmimeve, policia ndërhyn për të shpërndarë qytetarët në “Zogun e Zi”

Protesta kundër rritjes së çmimeve është spostuar në kryqëzimin e Zogut të Zi, ku qytetarët kanë bllokuar këtë pikë kryesore të qarkullimit të mjeteve.





Qytetarët i kanë bërë thirrje shoferëve që ti fikin makinat dhe ti bashkohen protestave.

Ndërkohë policia nga ana e saj ka paralajmëruar protestuesit, duke i thënë se bllokimi i rrugëve është vepër penale.

“Bllokimi i rrugëve përbën vepër penale, policia do të zbatojë ligjin”- thonë blutë me megafon, ndërsa më pas kane ndërhyre per te shpërndare protestuesit.