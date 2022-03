Regjim i ri për tregun e karburanteve/ Rama-tregtarëve: Koha të lani mëkatet, nuk do fitoni më!

“Është një mundësi e artë që të shplaheni nga çdo mëkat që është pjesë e jetës edhe të riktheheni fuqishëm pastaj komplet të larë nga mëkatet edhe të vazhdoni pastaj të fitoni” me këtë ironi e përcolli kryeministri Rama fjalën e tij para tregtarëve të karburanteve, të cilët do të nisin t’i nënshtrohen një regjimi të rreptë kontrolli që synon uljen e çmimit të naftës.





Në takimin që zhvilloi me tregtarët e karburantit, kryeministri u bëri me dije arsyet dhe mënyrën se si shteti do të ndërhyjë për kontrollin e çmimit të karburanteve dhe parandalimin e spekulimeve.

“Nuk mund të ndodhë që ju të fitoni më shumë se ç’ju duhet dhe të bëni atë që të ndihmoni popullin shqiptar. Për këtë arsye do të kalojmë një akt normativ dhe qeveria do të hyjë në administrimin e furnizimit, përmes një bordi kombëtar. Çdo ditë, ju dhe qeveria, Ministria e Financave, Ministria e Infrastrukturës, Drejtori i Tatimeve dhe Doganave dhe kryetari i Autoritetit të Konkurencës, do të jenë edhe 5 përfaqësues nga ju dhe nuk do ketë asnjë tabelë në asnjë pikë karburanti që nuk do shfaqni çmim, që nuk do jetë miratuar nga bordi. Kush do ta bëjë këtë do të humbë pikën e karburantit. Nuk jam ideolog dhe nuk i futem idesë se shteti duhet të futet që të rregullojë çmimet. Por kto janë histori të kohës së paqes dhe kjo është kohë lufte. Unë kërkoj solidaritetin tuaj me hir, shteti do ta kërkojë me pahir” tha Rama, që i paralajmëroi tregtarët se do të rezistojnë, por nuk do të fitojnë gjatë kësaj periudhe.

Kryeministri ndryshoi qëndrim 180 gradë për bindjen që kishte se nuk duhet ndërhyrë në treg dhe se çmimet i vendos privati pas protestave që u përshkallëzuan në të gjithë vendin brenda dy ditësh.

Rama deklaroi se në këtë kohë lufte, ku fatmirësisht në vendin tonë mungojnë bombat dhe të lënduarit me plagë fizike, qeveria po jep shembullin e saj se po mban 80% të peshës së çmimit të energjisë elektrike.

Sipas tij do të ishte dërrmuese nëse çmimi i energjisë rritej si në vendet e tjera të botës. Po ashtu ai sqaroi dhe arsyet se pse nuk mund të hiqet taksa për qarkullimin që faturohet dhe te çmimi i karburantit.