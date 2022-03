Risia më e fundit në Facebook/ Platforma nga sot lejon thirrjet për vdekjen e Putinit

Përdoruesit e Meta-s nga sot do të lejohen të bëjnë thirrje në facebook për vdekjen e Vladimir Putin dhe dhunën kundrejt trupave të tij pushtuese, duke ndryshuar politikat e gjuhës së urrejtjes në ketë platformë.





Njerëzit që shkruajnë përditësime në Facebook dhe Instagram do të lejohen të bëjnë postime ekstreme nëse janë në kontekstin e luftës në Ukrainë, me kushtin e vetëm që të mos përmendin civilët rusë.

Një zëdhënës i Metës tha: “Si rezultat i pushtimit rus të Ukrainës, ne kemi lejuar përkohësisht forma të shprehjes politike që normalisht do të shkelnin rregullat tona, si fjalimet e dhunshme, si p.sh. “vdekje pushtuesve rusë” apo “vdekje e Vladimir Putin”. “Ne ende nuk do të lejojmë thirrje për dhunë që i drejtohet civilëve rusë.”

Thirrjet për vdekjen e dy liderëve do të lejohen nëse nuk ekzagjerohen duke treguar ku dhe si mund të ndodhë .

Ndryshimet e përkohshme të politikës për thirrjet për dhunë sot nga Meta zbatohen për Armeninë, Azerbajxhanin, Estoninë, Gjeorgjinë, Hungarinë, Letoninë, Lituaninë, Poloninë, Rumaninë, Rusinë, Sllovakinë dhe Ukrainën, sipas një emaili.

Kjo lëvizje provokoi ambasadën e Rusisë në Shtetet e Bashkuara,të cilët i kërkuan Uashingtonit zyrtar të parandalonte ndryshimet që sipas tyre nxisnin urretjen.

Ajo tha në një deklaratë: “Politika agresive dhe kriminale e Metës që çon në nxitjen e urrejtjes dhe armiqësisë ndaj rusëve është e tepruar . “Veprimet e kompanisë janë një tjetër dëshmi e luftës së informacionit pa rregulla të shpallura në vendin tonë. Ai shtoi në kanalet e tij në Twitter: “Përdoruesit e Facebook dhe Instagram nuk u dhanë pronarëve të këtyre platformave të drejtën të përcaktojnë kriteret e së vërtetës dhe të vendosin kombet kundër njëri-tjetrit”.

Kjo vjen një javë pasi Rusia bllokoi aksesin në Facebook, pasi Presidenti Vladimir Putin e kufizon publikun nga shikimi i mediave perëndimore.

Lëvizja u bë si hakmarrje ndaj gjigantit të mediave sociale që vendosi kufizime në mediat shtetërore si Rusia Sot dhe Sputnik.

Më herët Rusia miratoi një projektligj që kriminalizon përhapjen e atyre që Kremlini i konsideron “lajme të rreme”.

Rregullat e reja do të thotë se ata që shpallen fajtorë për përhapjen e informacionit të rremë në lidhje me ushtrinë mund të përballen me gjoba ose 15 vjet burg.

Vuasheslav Volodin, kryetar i organit legjislativ të Dumës Shtetërore të Rusisë, tha:

“Fjalë për fjalë deri nesër, ky ligj do të ndëshkojë dhe dënojë shumë të ashpër, ata që gënjejnë dhe bënë deklarata që diskreditojnë forcat tona të armatosura”.

Lëvizja çoi në mediat kryesore të lajmeve si BBC që pezullonin përkohësisht raportimin në vend.