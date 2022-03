“Shtatzënë dhe e gjakosur duke vrapuar”/ U akuzua nga Rusia se u shtir si e plagosur në bombardimin e spitalit në Mariupol, blogerja sjell në jetë vajzën e saj të parë

Një grua e akuzuar nga ambasada ruse në Londër se kishte falsifikuar plagët e saj nga një sulm ajror në një spital në Ukrainë, ka sjellë në jetë një vajzë të quajtur Veronika.





Imazhet e Mariana Vishegirskaya, e gjakosur dhe shtatzënë rëndë, u publikuan në mbarë botën pasi një bombë e hedhur nga një aeroplan rus goditi maternitetin dhe repartin e fëmijëve në Mariupol.

Ambasada ruse akuzoi Vishegirskaya , të cilën e quajtën Marianna Podgurskaya, se kishte aplikuar gjak të rremë dhe papastërti ndaj vetes për një fotografi të inskenuar.

Vishegirskaya, një blogere bukurie, u fotografua duke ikur nga ndërtesa e granatuar me prerje në fytyrë dhe e mbështjellë me një batanije kundër të ftohtit. Fotot janë realizuar nga Evgeny Maloletka, një fotograf për Associated Press.

Faqja zyrtare në Twitter për ambasadën e Rusisë në MB postoi foton e Vishegirskaya me fjalën “fake” të shtypur në të.

Kur një përdorues tjetër vuri në dukje se Vishegirskaya ishte shtatzënë, llogaria e ambasadës u përgjigj: “Ajo është me të vërtetë. Pasi ajo ka një grim shumë realist. Ajo po ia del mirë edhe me blogjet e saj të bukurisë. Plus, ajo nuk mund të ishte në maternitet në momentin e grevës, pasi ajo është marrë prej kohësh nga batalioni neonazist Azov, i cili i tha të gjithë stafit të pastronin vendin.”

Twitter më vonë hoqi postimet e ambasadës, duke thënë se ato shkelnin rregullat e saj. Veproi pas kritikave nga Downing Street. Një zëdhënës i Boris Johnson tha se ambasada po përhapte dezinformata.

Të premten, AP publikoi fotografi të Vishegirskaya me vajzën e saj dhe partnerin e saj Yuri në Mariupol. Vishegirskaya ka veshur të njëjtat pizhame me pika të bardha me të cilat ishte fotografuar më parë teksa po arratisej nga materniteti.

Nuk dihet nëse ajo ka lindur në spital. Në foto, ajo duket të jetë në një dhomë të vogël të mbushur me kuti kartoni. Vishegirskaya iu nënshtrua gjithashtu sulmeve nga trollët pro-rusë të internetit dhe kanalet mediatike, të cilët e akuzuan atë si një “aktore” që i kishte shitur “nazistët” ukrainas. Një përdorues shkroi: “Dërgo Oscarin në maternitet”. Një tjetër tha: “Pse e ulët veten për 10 dollarë për të bërë këtë sesion fotografik?”