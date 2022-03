Si ‘Shën Maria” mblodhi mbi 1 milion dollarë për Ukrainën

Një tregtar kanadez, i cili kishte planifikuar të mblidhte disa qindra dollarë për një fushatë bamirësie që ndihmon me ndihma në Ukrainë, e ka gjetur veten krijues të një fushate marketingu viral që deri më tani ka fituar mbi 1 milion dollarë kanadezë duke përdorur imazhet e një shenjtore të armatosur me raketa.





Kjo fushatë konsiston në imazhin e njohur si “Shën Maria”, i cili tregon Virgjëreshën Mari duke vendosur në krahë një armë antitank FGM-148 të prodhuar në SHBA të stampuar në objekte. Këto raketa janë armët që po dërgohen nga aleatët perëndimorë për forcat ukrainase për t’i ndihmuar në luftën e tyre.

Tregtari dhe ish-gazetari ideues i fushatës, Kristian Borus tha se përgjigja ndaj fushatës, e cila shet imazhin në çdo gjë, nga çantat e zakonshme deri te bluzat, flamujt dhe ngjitësit, ka qenë “dërrmuese”, me mijëra porosi që vijnë çdo ditë.

Ai tani planifikon që fushata “Shën Maria” të bëhet një përpjekje me kohë të plotë dhe shpreson të punësojë staf të përhershëm në mënyrë që të mund të vazhdojë të mbështesë përpjekjet e rindërtimit për dekada pas përfundimit të konfliktit aktual.

Z. Borus, 35 vjeç, me bazë në Toronto, nuk është i huaj për Ukrainën dhe popullin e saj dhe është me origjinë ukrainase.

Nga viti 2014 deri në 2018, ai punoi i pavarur për një sërë mediash – duke përfshirë BBC-në duke raportuar nga Ukraina, ku thotë se ishte veçanërisht i prekur nga gjendja e vështirë e grave dhe jetimëve nga konflikti në Donbas në Ukrainën lindore, i cili filloi në vitin 2014 kur separatistët, të mbështetur nga Moska, pushtuan pjesë të rajonit.

Disa vite më vonë, ai po shihte një tjetër konflikt që po afrohej.

“Kur e dija se pushtimi rus do të ndodhte, doja të mos rrija duarkryq,” tha zoti Borus, duke folur nga shtëpia e babait të tij në Poloni afër kufirit ukrainas, ku ai po ndihmon në koordinimin e dërgesave të ndihmave për një organizate qeveritare jo vendase.

Për këtë iniciativë zoti Borus u frymëzua nga puna e artistit amerikan Kris Shau, i cili në vitin 2012 pikturoi imazhin e Madonnas që mbante një AK-47 të veshur me ar – e cila më vonë, në meme në internet, u zëvendësua me një raketë.

Qëllimi i tij fillestar ishte të mblidhte 500 dollarë kanadezë për bamirësinë Help Us Help, një organizatë afatgjatë me bazë kanadeze që vepron në Ukrainë që ndihmon familjet e ushtarëve të vrarë, si dhe veteranët që vuajnë nga stresi post-traumatik.

Ajo që filloi si një rrjedhë urdhrash në ditët para pushtimit, kujton ai, u bë shpejt një përrua.

“Ditën e parë që hapa faqen, morëm dy porosi. Mendova se ishte e jashtëzakonshme. Të nesërmen bëmë 1000 dollarë kanadezë, kështu që i printova ato ngjitëse dhe vendosa imazhin në Instagram,” shtoi ai. “Një ditë pas kësaj, ishte 5,000 dollarë kanandezë.”

Më 24 shkurt, ditën kur Rusia pushtoi, zoti Borus mori porosi me vlerë 45,000 dollarë kanadezë, duke u rritur në 170,000 dollarë në një periudhë 24-orëshe dy ditë më vonë.