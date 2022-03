“Ti i di këto se ti ka thënë ‘Tigri’”/ Ish-Drejtoresha e Taksave të Ramës bën ‘për një lek’ Kryeministrin: Nxirri Tatimet në terren dhe do kuptosh se çfarë bëjnë kompanitë e naftës!

Ish-drejtoresha e Përgjithshme e Tatimeve të Qeverisë ‘Rama’, Biseda Shehaj ka reaguar pas vendimit të Qeverisë për të krijuar një bord të përbashkët me bizneset që furnizojnë Shqipërinë me naftë në mënyrë që të ndalojë rritjen e çmimit të karburanteve në vend.

Me tone të ashpra, Biseda Shehaj thekson se Edi Rama nuk e ul dot çmimin e naftës, pasi ka bërë shumë premtime dhe ka dhënë koncensione.

Ndërkohë që, shton se në këtë bord bashkë më qeverinë sipas saj do jenë personat që po vjedhin qytetarët si dhe administrate Tatimore, e cilës sipas saj 70% e saj është dërguar për mashtrim dhe korrupsion në Prokurori.

Reagimi i plotë i Brisida Shehajt:

“Doli Kryeministri dhe tha: Do ngremë një Bord për taksat! Nuk i ul ky se s’ka si i ul taksat ky. Duhet të kuptoni që ky i vjedh aq shumë këtë buxhet, e ka zhytur kaq shumë në borxh këtë buxhet. Ka marrë aq shumë angazhime për këto koncesione, sa ky nuk e bën dot këtë gjë.

Kaq e thjeshtë është historia. Dhe çfarë thotë? Do bëj një bord, dhe pjesë të bordit do bëjë pronarët e kompanive të naftës, të atyre që na vjedhin, por jam edhe kurioze se kë do të përzgjedhë, sepse administrata tatimore, po e drejtuar nga qeveria e Edi Ramës, 70 për qind e tyre i ka çuar në Prokurori, për evazion fiskal, për mashtrim, për pastrim parash. Prokurorët dhe gjyqtarët mbyllin dosjet.

Tani ky zotëria këta do t’i marrë t’i fusë të bordi? Do legjitimojë vjedhjen me bord ky? Dhe deri në ditën që ne jemi në pritje të marrim vesh se cilët janë hajdutët që do vendosësh ti në bord, që ti e di shumë me emra e me mbiemra ata hajdutët, për të cilët ti nuk fole kurrë.

Nuk të pashë të denoncosh ndonjë prokuror apo gjyqtar që mbyllte dosjen e këtyre të naftës, apo të atyre ndërkombëtarëve që vjedhin naftën tonë.

Apo të flisje për atë ministrin që e shkarkove që vëllai i tij e mori rafinerinë dhe e bëri për skrap. Apo të flisje për bankat e nivelit të dytë, por nuk e bën këtë gjë ti.

S’e bën ti, s’ia kërkon as guvernatorit të bankës së Shqipërisë, s’ia kërkon askujt sepse ti e di mirë që i ke lejuar ti këta, s’i kam lejuar as unë, e as ndonjë tjetër.

Nxirr administratën tatimore në terren Edi Rama, nxirre të bëjë inventarët e kompanive të naftës dhe do kuptosh shumë aty.

Por, ndoshta ti i di këto se ti ka thënë ‘Tigri” por s’ta leverdis ty e na shet dëngla ti e na thua që nuk e hiqte dot taksën. Si ta heqësh taksën ti? Ajo është e jotja në fakt!”