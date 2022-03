VIDEO/ Bombardime të rënda, forcat ruse sulmojnë qytetin jugor të Mykolaiv në Ukrainë

Granatime të rënda nga forcat ruse kanë shpërthyer rreth qytetit jugor të Ukrainës, Mykolaiv, mbrëmjen e së premtes.

Videot e mediave sociale treguan zjarre në zonë dhe Vitaliy Kim, kreu i Administratës së Rajonit Mykolaiv, tha se kishte “armiqësi aktive pranë Guryivka”, në veri të qytetit.

“Ne po përpiqemi t’i shtyjmë ata më tej,” tha Kim në kanalin e tij Telegram.

Heavy Russian shelling reported tonight in the city of Mykolaiv in southern Ukraine. pic.twitter.com/3l6sa2GJRl

— Kyle Glen (@KyleJGlen) March 11, 2022