VIDEO LIVE/ Rama takohet me tregtarët e naftës: Rritje çmendurake e çmimit!

Kryeministri Rama është në një takim me tregtarët e naftës në kryeministri për të marrë masa për abuzimet me çmimet e naftës. Takimi ndodh në kushtet kur në të gjithë vendin qytetarët kanë dalë në protestë kundër rritjes së çmimeve. Më herët, Rama kishte thënë se nuk mund të ndërhynte në treg, por më pas ndryshoi qëndrim. Të shtunën është paralajmëruar një protestë kombëtare para kryeministrisë. Ndiqeni direkt takimin e Ramës me tregtarët e naftës: