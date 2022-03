VIDEOLAJM/ “Jemi çdo ditë në punë” Studentët ndalin marshimin në qendër të kryeqytetit: Në orën 17:00 do jemi te kryeministria, pedagogët duhet të jenë me ne!

Qendra e kryeqytetit ka qenë pika e përfundimit të marshimit të studentëve të Bujqësorit i cili nisi paraditen e sotme nga Instituti. Ata kanë deklaruar për mediat se do të presin për të marrë një vendim ndërsa në orën 17:00 do të bashkohen me protestuesit para kryeministrisë për të kundërshtuar rritjen e çmimeve.





Ndërkohë një studente u shpreh se nuk arrijnë të përballojnë dot standardin e jetesës edhe pse punojnë 8 orë në ditë ndërsa shtoi se nuk kanë asnjë zgjidhje tjetër përveçse të luftojnë për atë që kanë arritur deri tani.