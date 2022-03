Basha refuzon dorëheqjen: Do mbledh Kolegjin e Kryetarëve dhe Këshillin Kombëtar!

Lulzim Basha i është përgjigjur negativisht kërkesës së deputetëve dhe nënkryetarëve të partisë për t’u dorëhequr. Pas mbledhjes së grupit ku Bashës iu kërkua dorëheqja edhe nga bashkëpuntorët e tij më të ngushtë, si Gazment Bardhi, Enkelejd Alibeaj, Jorida Tabaku, Dashnor Sula etj, ai u tha deputetëve se dorëheqjen nuk e pranon Kolegji i Kryetarëve dhe kjo e vendos grupin paralamentar kundër kryetarëve të degëve.





“Ne duhet të gjejm njq zgjidhje, jo të kënaqim egot personale të disa individëve. Zgjidhjet që nuk bashkojnë partinë nuk janë zgjidhje. Ju e dini që kolegji i kryetarëve, është kundër dorëheqjes. Pa pasur zgjidhje për situatën. Çfarë prisni që të përplas me njëri-tjetrin ju me ata. Ne duhet të dalim me propozime konkrete. Si do t’i bashkojmë demokratët, jo si do t’i shërbejmë interesave personale të individëve. Ne duhet të kemi një zgjidhje të pranueshme nga të gjitha strukturat e PD. Por edhe nga palët e tjera. Une do të mbledh edhe kolegjin e kryetarëve, kryesinë dhe këshillin kombëtar. Por më parë hajde të gjejme një zgjidhje ne. Duhet të mendojmë edhe për ata mijëra demokratë që na kanë mbështetur. Një zgjidhje e papranuëshme edhe nga ata e mban sërisht të ndarë partinë” u shpreh Basha.