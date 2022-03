Mbledhja e Grupit të PD/ Xhaferri dhe Mziu njëzëri: Berisha nuk është zgjidhje Duhet të shkojmë drejt një Kuvendi përbashkues!

Deputeti demokrat Ferdinand Xhaferaj ka deklaruar në mbledhjen e sotme të Partisë Demokratike se zgjidhja për krizën në parti nuk mund të jetë Sali Berisha.

Ai është shprehur se PD nuk mund të hyjë në zgjedhjet e vitit 2025 me një kryetar të shpallur non grata.

“Berisha nuk është zgjidhje. Komisioni për të diskutuar me Foltoren pa Berishën, që të shkojmë në zgjedhje. Nuk hyjmë dot në zgjedhje në 2025 me një kryetar non grata. Duhet të krijojmë një komision që ti diktojmë ne vijat e kuqe. Berisha nuk është zgjidhja”, tha Xhaferri.