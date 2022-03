Nga eksperienca në Big Brother, deri te roli si moderatore dhe lidhjen me DJ PM, Sarah Berisha i tregon të gjitha

Sarah Berisha ka qënë një nga banoret më të komentuara në Big Brother Vip, jo vetëm për lidhjen me DJ nga Kosova, Pajtim Krasniqi por edhe për spontanitetin dhe çiltërsinë brenda shtëpisë. Blogeren shqiptare tani po e shohim edhe në rolin e moderatores, ku duket se po e bën më së miri. Në një intervsitë për emisionin ‘’Prive’’, ajo ka folur mbi këtë hap të rëndëishëm në karrierë, eksperiencën në Big Brother Vip, por edhe për marrdhënien jashtë shtëpisë me DJ PM.

Berisha ka treguar se oferta për të qënë moderatore në emisionin e humorit ‘’Kosherja Show’’ ka qënë shumë spontane. Padyshim, që i ka thënë po si propozim, por si fillim i është dashur ta bisedoj me familjen dhe partnerin e saj.

‘’Ishte një gjë shumë spontane, më mori në telefon skenaristja e emisionit të Kosheres dhe në fillim kur më bëri telefonatën mendova që mund të ishte diçka një ofertë për të qënë një personazh në emisionin e tyre dhe më pas më tha që ata më bën propozimin për të moderuar Kosheren. U mendova, në fakt e bisedova me familjarët e mi dhe me PM’’, tha Sarah në intervistë.

Moderatorja ka theksuar se eksperienca në Big Brother e ka ndihmuar të rritet profesionalisht. Ndër të tjera, ajo ka shtuar se është ndjerë e ofenduar nga komenti i balerinit Ilir Shaqiri kur tha se shumica e banorëve janë kot dhe se nuk e meritojnë të jënë banorë të BBV.

Blogerja tha se lidhja me PM jashtë shtëpisë ka ato luhatjet e tyre si çdo çift por shkojnë shumë mirë pavarësisht distancës.

‘’Të jem realiste shkon tamam siç shkon një çift, ka luhatjet e veta. Një herë jemi shumë, njëherë zihemi. Ka ditë që mund të mos flasim për disa orë. Nëse ka një çift që shkon shumë mirë, atëherë nuk ka as dashuri, as xhelozi. Nuk e kemi ndjerë distancën sepse ai ka ardhur shpesh në Tiranë edhe unë kam shkuar në Prishtinë. Prishtina është ndër vendet e mia të preferuara dhe më pëlqen shumë. PM më ka prezantuar me gjithë rrethin e tij shoqëror dhe kam raporte shumë të mira me të gjithë. Mendoj se lidhja jonë ka nisur pas Big Brother. Kemi rreth 2 muaj që po përjetojmë lidhjen jashtë kamerave dhe është herët për të folur për bashkëjetesë, fejesë, martesë. Nuk i kemi diskutuar dhe është shumë e largët kjo pjesa.”-tha Sarah në një intervistë për ‘Prive’.